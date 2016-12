​Taxi, graduatoria finale per le 70 licenze auto elettriche

“Solo 20 soggetti hanno un punteggio massimo per lunghi periodi di collaborazione o sostituzione”

E’ on line sulla rete civica del Comune la graduatoria finale del concorso per il rilascio delle 70 nuove licenze per taxi elettrici previste dalla delibera del Consiglio comunale dell’ottobre 2015. La graduatoria è diventata definitiva dopo l’esame da parte della Commissione delle osservazioni presentate.



“E’ un momento importante – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Giovanni Bettarini - che ripaga del lavoro fatto in questi mesi per rendere Firenze una città più moderna ed efficiente dal punto di vista dei servizi. Un grande risultato che ci consentirà di mettere in strada 70 nuove auto, tutte elettriche, già dalle prossime settimane. Una cosa che in questa città non accadeva da dieci anni, in più con un fortissimo elemento di innovazione legato alla scelta ‘verde’ fatta dall’Amministrazione. Non solo – ha proseguito Bettarini - tra i primi 70 classificati sono solo 20 coloro che hanno un punteggio massimo per lunghi periodi di collaborazione o sostituzione. A questo punto, i 70 soggetti abilitati saranno chiamati per l’assegnazione del titolo, mentre la graduatoria di 350 soggetti abilitati rimarrà valida per tre anni”.



Tra i primi 70 classificati sono 20 i soggetti che hanno un punteggio massimo per lunghi periodi di collaborazione o sostituzione, mentre sono 25 le donne, 25 i laureati e 11 i disoccupati.