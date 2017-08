Tavoli in strada senza permesso: sette locali multati

Controlli della Polizia municipale contro le occupazioni abusive di suolo pubblico. Da oggi “in servizio” 25 auto nuove e investimenti in arrivo anche sul parco moto. Gianassi: “Vogliamo assicurare sempre più qualità ai servizi a difesa dei cittadini”

Continua senza sosta l'azione della Polizia municipale a contrasto delle illegalità e a tutela di chi svolge attività imprenditoriale nel rispetto delle regole. Parallelamente ai servizi contro il commercio abusivo (che in questo periodo ha portato al sequestro di migliaia di pezzi, di cui circa 1600 solo domenica), ai controlli contro i risciò abusivi (con i 6 sequestri e sanzioni che possono superare i 30.000 euro), prosegue anche l'attività a contrasto delle occupazioni abusive. Oggi sono stati sanzionati 7 locali in centro perché occupavano con tavolini il suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. Per loro, oltre alla multa, potrà scattare la sospensione della attività per un minimo di 5 giorni.

Venticinque auto nuove, la maggior parte delle quali con le livree della Polizia municipale, sono state collaudate venerdì scorso, e da oggi sono in assegnazione ai vari reparti del corpo. Lo annuncia l’assessore alla sicurezza Federico Gianassi, che sul rinnovo del parco auto in uso alla Polizia municipale ha investito un milione di euro. “E’ il più importante investimento nei mezzi effettuato negli ultimi anni – ha spiegato l’assessore Gianassi – con un milione di euro messi a bilancio proprio per rinnovare ed adeguare le auto in uso alla nostra polizia municipale. Uno sforzo che dimostra la nostra attenzione a migliorare la qualità dei servizi a difesa dei cittadini”. Questo investimento si aggiunge a quello in arrivo per il parco motociclette, che sarà rinnovato a partire dai prossimi mesi, e a quello per l’assunzione di personale, con i 46 nuovi agenti entrati in servizio pochi mesi fa e altri cinquanta da assumere con un concorso previsto per il prossimo marzo. In merito alla formazione, inoltre, il comandante incontrerà a breve i sindacati, e sarà l’occasione per valutare anche le dotazioni agli agenti, su cui saranno fatti, in caso di necessità, investimenti ad hoc.

Il lotto comprende 25 auto nuove, di cui 5 Giulietta entrate in servizio questa mattina, un Doblò, e 19 Grande Punto, in servizio a partire dalle prossime ore. Le auto, consegnate al Comune un mese fa, sono rimaste fino ad ora ferme perché avevano delle imperfezioni che sono state corrette ed è stato possibile quindi procedere al collaudo e all’assegnazione.