Tav a Firenze: il Tunnel, un Hub a Belfiore ed una Fermata in linea

I lavori in via Circondaria proseguono e parte anche lo scavo del sottoattraversamento, ma un disegno chiaro non lo abbiamo trovato

Prosegue lo studio di fattibilità. A poche ore dall'incontro che avrebbe dovuto chiarire l'intero progetto, le dichiarazioni richiedono una interpretazione.

Il Ministro Graziano Delrio ha convocato a Roma il Viceministro Riccardo Nencini, Ennio Cascetta, responsabile della struttura tecnica di missione del Mit, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'assessore ai Trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, l'ad di FS Renato Mazzoncini, l'ad di Rfi Maurizio Gentile e l'ad di Fs Sistemi Urbani, Carlo De Vito.



La riunione è arrivata dopo quello che è stato raccontato come un braccio di ferro (e gomma) a distanza tra le rinunce di FS ed i presunti paletti imposti da Regione e Comune di Firenze.



Il Ministero dei Trasporti informa: "L’incontro ha consentito di definire le azioni che saranno messe in campo per il progetto di potenziamento del nodo di Firenze. Durante la riunione sono state confermate la realizzazione del tunnel e la centralità della stazione di Firenze Santa Maria Novella. E’ stato confermata la potenzialità del nodo di Firenze. Ed è stata confermata la necessità di una fermata AV in linea. Infine, è stata avanzata la proposta di riprogettare le funzioni dell’area Belfiore come stazione Av integrata con una autostazione di trasporto pubblico e turistico in un’ottica di hub intermodale gomma-ferro, che, tra l’altro, potenzierebbe i flussi di viaggiatori e turisti. Il tavolo è stato aggiornato per approfondimenti in merito".

La Regione Toscana informa: "Conferma della centralità del tunnel di sottoattraversamento di Firenze e della stazione di Santa Maria Novella. Allo studio la riprogettazione funzionale del sito Foster come stazione dell'Alta Velocità integrata treno-bus".



Nel Comunicato di Roma la foto è quella di Santa Maria Novella, lo stesso hanno fatto in Regione Toscana.

Il sottoattraversamento di Firenze è dunque indispensabile, così come la centralità della Stazione di Santa Maria Novella. Per fermata AV in linea è da intendersi una linea di scorrimento e non di fine corsa, pertanto che per mantenere la centralità di SMN occorrerà studiare un sistema di trasferimento per persone e bagagli.

Tutta da capire ancora la riprogettazione sul disegno di Norman Foster perché la stazione dell'Alta Velocità diventa un Hub o fermata integrata treno-bus che probabilmente sarà da concordare con altri soggetti interessati da convocare al tavolo come i gestori del trasporto su gomma locale e regionale.

A Ferrovie preme particolarmente ottenere dall'operazione il potenziamento dei flussi di viaggiatori e turisti.

Le Istituzioni locali puntano invece a mantenere la Stazione Santa Maria Novella quale scalo centrale e migliorare il trasporto regionale che vede oggi i pendolari contendersi le linee con i treni AV delle compagnie che esercitano in Toscana.

Nulla rivelano i comunicati riguardo al futuro di Campo di Marte, Statuto e Rifredi o meglio il "Potenziamento delle stazioni locali esistenti" che risultava essere uno dei paletti imposti dal Comune di Firenze.