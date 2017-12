Tartufo protagonista della Mostra Mercato di Asciano

Centinaia di presenze per la manifestazione che anima il finesettimana nel borgo senese con show cooking, esposizioni e laboratori

Sono state centinaia, e provenienti da ogni parte d’Italia, le persone che hanno deciso di trascorrere il weekend dell’Immacolata nel cuore delle Crete Senesi richiamate dagli eventi della terza edizione della Mostra Mercato del tartufo di Asciano.

Una tre giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio protagoniste di varie iniziative dagli show cooking alle cene stellate, dai laboratori per bambini alla vera e propria mostra mercato lungo le vie del centro storico di Asciano.

I numeri di questa edizione, che si concluderà nella giornata di domenica con la gara di cucina tra i cuochi delle Contrade arbitrata da Beppe Carletti dei Nomadi, confermano la forza della formula della manifestazione promossa dall’Associazione Tartufai del Garbo con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Asciano allo scopo di promuovere il tartufo bianco. A renderla unica nel panorama di eventi di questo tipo è la grande varietà di iniziative proposte in grado di attirare un target molto variegato di persone.

Il risultato è una manifestazione che racconta ogni aspetto del tartufo, dalla ricerca ai vari utilizzi in cucina con tutto il bagaglio di storia, cultura e tradizioni che ne fanno elemento fondante del modo di vivere in questo territorio. Ed è proprio questa la scommessa vinta: chi in questi giorni visita gli stand o partecipa alle cene stellate porta con sé il sapore di questa terra.