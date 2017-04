Tartufo marzuolo: al via la XIX mostra mercato di Cigoli

In contemporanea alla Mostra Mercato del Tartufo di San Giovanni d'Asso

Firenze – Appuntamento con la XIX mostra mercato del Tartufo marzuolo di Cigoli, frazione del Comune di San Miniato (Pisa), da sabato 18 a domenica 19 marzo. La Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo offrirà un ricco programma di eventi dedicati a questo prodotto della terra. Il piccolo borgo si trasformerà in un ampio spazio di degustazioni: oltre al tartufo saranno esposti gli altri prodotti tipici della zona, come il vino e l’olio extravergine d’oliva. I visitatori potranno anche assistere a delle avvincenti sfide di abilità fra i migliori cani da tartufo e non mancheranno eventi artistici, mostre e animazioni per bambini. Tra le iniziative ricordiamo la terza edizione di “Immagina... Il Tartufo Marzuolo”, occasione per il mondo dei food blogger per conoscere e far conoscere uno dei prodotti di eccellenza del territorio. Da Cigoli parte anche una proposta di denuncia contro il femminicidio, grazie ad una collettiva d’arte sulle finestre del paese: una mostra a cielo aperto, “Rose rosso sangue”, che sarà inaugurata venerdì 17 marzo alle 18.30, chiesa di S. Rocco.

Nelle giornate di domenica 19 e domenica 26 marzo a San Giovanni d'Asso - Montalcino (SI) andrà in scena la 15ª Festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi. Sono molti gli appuntamenti che la Proloco di San Giovanni d'Asso, l'Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune, dedicano al Tartufo Marzuolo, fratello minore - ma sempre molto apprezzato - del pregiato tartufo bianco.Nei giorni della festa saranno possibili degustazioni guidate del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi in abbinamento ad altri prodotti di eccellenza, Cooking show, simulazioni di cerca del tartufo e molto altro. Sarà inoltre possibile acquistare il Tratufo Marzuolo fresco presso i punti vendita dell'Associazione Tartufai senesi e gustare piatti a base di tartufo fresco negli stand della Pro loco di San Giovanni d'Asso, oltre che nei ristoranti del paese. Tante le iniziative quest'anno anche per i più piccoli!Segnaliamo inoltre altre opportunità per vivere il territorio e la manifestazione in maniera diversa, come fare delle passeggiate a cavallo in tartufaia, oppure " Fossi e le Crete del Tartufo", la pedalata cicloturistica in MTB giunta alla sua quarta edizione e Tartufaio per un giorno, per partecipare alle ricerche insieme ai tartufai dell'associazione. Infine, anche quest'anno non mancherà il Treno Natura, un viaggio in una littorina d'epoca che coprirà il tragitto Siena-San Giovanni d'Asso e ritorno nella giornata di domenica 19 marzo.