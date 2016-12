Tarja all’Obihall.

Debutta a Firenze il tour italiano dalla star del rock sinfonico!!!

Parte lunedì 28 novembre dall’Obihall di Firenze (ore 21 - biglietti posti numerati 50/40/30 euro – prevendite Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it tel. 055 210804; TicketOne www.ticketone.it tel. 892 101 - info tel. 055.667566 - 055.6504112 - www.bitconcerti.it - www.obihall.it) il nuovo tour italiano di Tarja, di certo la stella più luminosa del rock sinfonico, in concerto anche martedì 29 novembre al Teatro della Luna di Assago (Mi), dove registrerà il nuovo dvd live “Act II”.



Soprano, compositrice e cantautrice, Tarja ha raggiunto fama internazionale grazie alla sua militanza nei Nightwish, band finlandese di symphonic metal di cui è stata co-fondatrice e voce per nove anni.



La combinazione unica tra musica metal e la voce di Tarja hanno dato vita a un nuovo genere che ha conquistato popolarità tra pubblico e critica, ispirando una nuova generazione di musicisti.



Nel 2005 Tarja ha intrapreso la carriera solistica, sempre in bilico tra rock e lirica, e ha attualmente all’attivo sette album in studio. Il suo ultimo lavoro “The Shadow Self” (earMUSIC, 2016) ha raggiunto i primi posti delle classifiche in Austria, Finlandia, Germania e Svizzera.



Le date di Firenze e Milano rientrano negli Shadow Shows 2016, il tour che ne accompagna l’uscita. Dall’album è tratto il singolo “Demons In You“ che Tarja ha pubblicato in formato digitale proprio in questi giorni. Il brano vede la partecipazione di una illustre collega, Alissa White-Gluz degli Arch Enemy.





Per questo concerto è attiva la promozione riservata agli iscritti a ENELPREMIA 3.0, il programma fedeltà di Enel Energia che premia le buone abitudini: acquistando i biglietti online e inserendo il codice fedeltà ENELPREMIA saranno attribuiti 500 punti energia per ogni tagliando.



