Tariffa Acqua: la domanda per agevolazioni scade il 3 ottobre

Sarà concessa un’agevolazione pari ad un terzo della spesa per consumo idrico nel 2016

Entro il 3 ottobre le famiglie economicamente svantaggiate possono presentare domanda di agevolazioni per la tariffa del servizio idrico, esclusivamente per l'abitazione di residenza. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere intestatario del contratto di fornitura domestica e disporre di ISEE non superiore a € 12.000.

Ai beneficiari sarà concessa un’agevolazione pari a 1/3 della spesa per consumo idrico nel 2016.

La domanda va consegnata a mano a: Direzione Servizi Sociali, viale De Amicis 21 (il martedì e il giovedì, ore 9-13)



Per i cittadini stranieri residenti a Firenze che hanno difficoltà con la lingua italiana è possibile rivolgersi a: Ufficio Immigrazione, via F. Baracca 150p, Villa Pallini (lunedì e venerdì, ore 9-12.15, mercoledì, ore 9-12.45, martedì e giovedì, ore 9-12.15 e 14-16.45).



Info e bando sono disponibili sui siti internet del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e della Società della Salute di Firenze (www.sds.firenze.it) e presso gli sportelli URP del Comune di Firenze. Per info telefoniche ci si può rivolgere anche al Contact Center del Comune di Firenze 055055.