Tappeti in evidenza

Quale tappeto scegliere quando il pavimento è protagonista

Una signora mi chiede un consiglio sulla scelta del tappeto per il suo appartamento che dei pavimenti con mattonelle di terracotta colorate con smalti color rosso cupo e avorio, denominate ambrogette, dalla forma esagonale, ottagonale oppure quadrata con dimensioni diverse, unite in modo decorativo.

Ogni scelta dovrebbe tenere conto del tipo di arredo esistente, ma in generale queste sono delle linee guida.

Di solito questo tipo di pavimentazione è particolarmente ricercato, perché si trova in appartamenti antichi, con strutture, aggetti e portali in pietra serena, spesso con soffitti alti. Abbinare dei tappeti in questi spazi non è sempre facile, ma fortunatamente ci sono anche molte alternative e proposte disponibili sul mercato che possono orientare verso una selezione ottimale e personalizzata.

I tappeti si usano negli ambienti dove si privilegia la comodità e si trascorre più tempo, come lo spazio relax con i divani e la zona notte, ma completano l’arredo e creano una sensazione di calore domestico, per cui, a parte la cucina, dove si privilegia la pulizia, ogni ambiente è giusto. Sui pavimenti in mattoni si usano anche per attenuare i rumori, aumentando il senso di quiete.

In genere, per un pavimento molto decorativo sarebbe consigliato scegliere dei tappeti monocromi, nella tonalità di colore del pavimento, esempio rosso bordeaux scuro o nelle cromie neutre, dal panna al colore corda. Ne esistono di diversi tipi, a pelo corto o lungo, intrecciati, in cuoio, in vacchetta, lavorati a maglia, in fibre, in cocco, stampati, in tessuto.

Per chi non ama i pavimenti con le ambrogette potrebbe scegliere un tappeto che copre la maggior parte della superficie della stanza, in modo da evidenziare la sobrietà del tappeto rispetto alle mattonelle.

Nel documento allegato ci sono alcuni esempi.