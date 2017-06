Tanti special guest a Firenze per Pitti Immagine Uomo

I più famosi brand di moda al prossimo salone dal 13 al 16 giugno presentano la collezione primavera-estete 2018. Workshop e spettacolo di Lindsay Kemp al Museo Novecento. Nicolas Vaporidis per U.S. Polo Assn

FOTOGRAFIE — La collezione Spring Season 2018 dei brand verrà presentata in anteprima alla Fortezza da Basso in occasione della 92° edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze dal 13 al 16 giugno 2017. Tanti gli special guest a Firenze, per i più famosi brand di moda che al prossimo salone presentano la collezione primavera-estete 2018.

Lindsay Kemp -che, tra l’altro, ha diretto per David Bowie lo Ziggy Stardust show- sarà ospite dell’ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN dal 12 al 15 giugno per un workshop ispirato al teatro Kabuki e alle stampe artistiche giapponesi l’Ukiyo-e, del periodo Edo, tra il XVII e il XIX secolo. Il workshop coinvolgerà 40 studenti di IED, che sotto la guida di Kemp e la supervisione di Giovanni Ottonello, Art Director IED, creeranno i costumi per lo spettacolo finale, grazie a tessuti e prodotti provenienti da aziende del territorio comasco e toscano. In particolare, le seterie Argenti di Como, azienda storica del panorama tessile italiano che produce e vende nel mondo circa 3,5 milioni di metri l’anno di tessuti per abbigliamento donna, stamperanno su tessuto duchesse i disegni di Linsday Kemp. La performance finale – che coinvolgerà alcuni interpreti di Kemp (Daniela Maccari e Alessandro Pucci) e Kemp stesso come protagonista – andrà in scena il 15 giugno presso il suggestivo Chiostro del Museo Novecento di Firenze (solo su invito - per informazioni infofirenze@ied.it). Gli studenti coinvolti nella realizzazione dei costumi prenderanno parte all’evento indossando le loro creazioni.

U.S. Polo Assn., in occasione della 92esima edizione di Pitti Immagine Uomo, ospita Nicolas Vaporidis, uno degli attori più talentuosi del palcoscenico italiano con 18 pellicole girate e oltre 6 tra serie e film TV. “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “Notte prima degli esami”, “Come tu mi vuoi”, “Cemento armato”, “Questa notte è ancora nostra” e “Maschi contro femmine” sono alcuni tra i film che hanno portato l’attore, che oggi è anche produttore cinematografico, al successo. Nicolas Vaporidis, special guest U.S. Polo Assn., sarà portavoce per un giorno del brand e del suo universo di valori e indosserà le proposte della nuova collezione Spring Summer 2018. L’incontro tra l’attore e il mondo U.S. Polo Assn. avverrà in una cornice d’eccezione: la stanza guardaroba di un giocatore di polo, un ambiente accogliente e ben organizzato, dove i visitatori possono curiosare e scoprire le novità del marchio. La nuova collezione U.S. Polo Assn. Spring Summer 2018, in piena sintonia con il Dna del brand, ma con accenti di glamour metropolitano, rivela una naturale e disinvolta nota estiva. La cifra stilistica delle nuove proposte è sottolineata dai giochi cromatici applicati talvolta in contrasto, nonché dalla raffinatezza dei materiali, dalla precisione nello stile e dai dettagli ricercati, interpretando il codice sportswear in chiave U.S. Polo Assn.. Riflettori puntati sulla capsule Limited Edition dedicata ai mondiali di calcio 2018 in Russia, con capi realizzati in variante unica ed esclusiva: polo, t-shirt, felpe, proposte beachwear personalizzate da ricami in punto spugna, applicazioni, stampe e patch dedicati alle Nazioni partecipanti ai mondiali come Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Francia, Germania e Brasile. L’abbigliamento U.S. Polo Assn. è gestito in licenza per l’Europa da Incom. La nuova collezione U.S. Polo Assn. Footwear Spring Summer 2018 si distingue per le numerose novità in termini di stile e materiali, realizzate seguendo le tendenze di mercato senza tuttavia dimenticare la tradizione del marchio americano. Per l’uomo, le nuove runningshoes dal look sportivo con collarino in lycra e suola ultra leggera si affiancano alle sneaker cittadine in morbida pelle o suede oppure in fresco canvas slavato. Le calzature U.S. Polo Assn. sono realizzate da Bonis.

La nuova collezione Spring/Summer 2018 del brand Solovière Paris, già vincitore del premio speciale di Who’s on Next, sarà presentata durante la prossima edizione di Pitti Uomo. Contraddistinto come sempre dalla ricercatezza francese, il brand parigino propone il suo stile unico e totalmente Made in Italy con materiali pregiati e design avanguardistico tra sneakers, loafer, mocassini e le stringate più iconiche.

All’interno della vasta collezione uomo, sarà presentata anche la capsule dedicata al mondo femminile fatta di reti e intrecci realizzati con le pelli più pregiate.

Una lunga tradizione che affonda le origini in Svezia, nel 1891. Decine di anni in cui la storia del tennis, specialmente quello giocato sul green di Wimbledon, ha visto protagoniste le racchette, le palline e le scarpe firmate Tretorn. Ma ancora più gloriosa la performance dei suoi capi da pioggia: stivali di gomma e rain wear ideati per contrastare il maltempo scandinavo ma anche per camminare nelle metropoli del mondo.

Tretorn presenta la sua nuova collezione SS18 all’interno delle iniziative Eco Essentials. Si tratta di giacche impermeabili in tessuto prodotto con le reti da pesca per prevenire la formazione delle Ghosts Net (Reti Fantasma). La giacca verrà lanciata sul mercato globale e presentata per la prima volta in assoluto a Pitti Uomo a Firenze. L’obiettivo di Tretorn è di arrivare al 50% della collezione di giacche impermeabili con l’etichetta Eco Essential prima dell’anno 2020.

Luxury brand di abbigliamento e sartoria più antico di Via Montenapoleone, Larusmiani torna a Pitti Uomo con l'esclusivo “Gentleman’s Trunk” per presentare la collezione Uomo P/E 2018 e un'importante novità nel mondo Lorenzi by Larusmiani. In anteprima mondiale l’esclusivo “Gentlemen’s essentials box”, un complemento contenente gli accessori artigianali da viaggio e grooming più preziosi. Dai coltelli, all’oggettistica per scrivania, dagli articoli da fumo e da toilette fino agli strumenti per la rasatura: ogni singolo pezzo è realizzato a mano da maestri artigiani con un’accurata selezione di materiali naturali, perfetta sintesi di estetica e funzionalità, che ben si unisce all’arte sartoriale e alla cura estrema dei dettagli dei capi Larusmiani, eccellenza e artigianalità pura del “vero fatto a mano”. Il nuovo display Lorenzi by Larusmiani, come il trunk, sarà presente all’interno dei punti vendita Larusmiani e i principali department stores nel mondo a partire dalla prossima stagione.

Aeronautica Militare presenta alla 92° edizione di Pitti Immagine Uomo la sua nuova collezione SS2018 pensata e realizzata per tutti gli uomini che vogliono essere intraprendenti e amano lo stile. I capi Aeronautica Militare hanno forza, carattere e decisa empatia, tutti segni distintivi di coloro che sanno chi sono, da dove vengono e chiaramente dove vogliono arrivare. La collezione si articola in 3 linee: Urban - Action – Up. Grandi novità che verranno presentate in esclusiva a Pitti Uomo sono: Denim Division e Easy Care Division. 2 Divisions due mini collezioni che vogliono superare i confini della stagionalità ed affiancare la main collection Aeronautica Militare proponendo tendenze ed esperienze autentiche.

13 modelli, 4 vestibilità, 48 tessuti di collezione e 13 tessuti continuativi: questi in sintesi i numeri della nuova collezione. L’uomo SS2018 di GTA è versatile, attento al mondo che cambia e alle culture che si mescolano, vuole prodotti ricercati sul piano creativo ma non trascura l’alta qualità dei materiali, la raffinatezza dei dettagli e la perfetta vestibilità. La collezione SS18 di GTA, disegnata da un nuovo team di giovani creativi, rielabora e reinterpreta il concetto di eleganza sartoriale in chiave moderna ed originale, ed è stata creata per una clientela esigente e attenta alle novità e ai dettagli. Il pantalone viene ripensato sia sul piano delle forme che su quello dei materiali, vengono presentati tredici modelli che abbracciano 4 differenti vestibilità: slim, regular, skinny e comfort. Classici con pince singola, ampi con doppia pinces alla francese per un look più ricercato, con gamba stretta o ampia, fino ad arrivare a modelli dall’anima più sportiva capaci di combinare comodità ed eleganza, osando proporre coulisse in vita, tasche laterali o elastico sul fondo. La SS2018 di GTA va vista ma soprattutto toccata per capirne e comprenderne appieno la cura nelle lavorazioni, l’attenzione ai dettagli, i molti passaggi realizzati ancora a mano e soprattutto la qualità dei materiali utilizzati. GTA diventa infatti leader nei tessuti trattati e tinti, sempre più tecnologici e sartoriali, e accanto ai suoi filati storici e continuativi, propone una collezione che si sviluppa in ben 48 differenti tessuti. Morbidi e confortevoli cotoni pronti per tinta, raffinati cotoni tinto filo, cotoni tinto filo sovrastampati, eleganti jersey e denim dal taglio sartoriale, tutti materiali di prima qualità per un prodotto unico ed esclusivo. Novità della collezione SS2018 il “tinto capo sartoriale”, l’anello di congiunzione tra il mondo della tradizione sartoriale e quello più urban e sportswear del pantalone tinto capo, dove sarte esperte scuciono nel pantalone tinto la cintura interna e i sacchi tasca, per sostituirli con dettagli cool e originali che donano al capo un’allure ricercata, sofisticata e completamente nuova.

Ma si potrà scoprire anche il mondo delle sneakers colorate e femminili DOR SHOES all’interno del prossimo Pitti Immagine Uomo. Una collezione che si conferma sempre più vistosa, stravagante e ricca di dettagli che evocano mondi antichi. DOR si presenta a Pitti Immagine Uomo con una collezione che rappresenta a pieno la sua anima femminile forte ed estroversa.

Si rinnova fino a marzo 2019 la speciale partnership tra Pitti Immagine e Isetan. Per celebrare Pitti Immagine Uomo a Tokyo, Isetan Shinjuku, Isetan Salone Man a Marunouchi e lo store Isetan presso l’aeroporto di Haneda, tra i più importanti department store al mondo, ospiteranno uno speciale progetto promozionale di moda maschile: i clienti avranno la possibilità di fare preordini, in esclusiva, di una selezione di marchi di Pitti Uomo 92. E in più saranno presentati gli eventi e i protagonisti del salone di Firenze.