Sviluppo del settore tessile nella valle del Serchio

Un nuovo sito produttivo ed un hub logistico

Ampliamento e sviluppo dell'attività attraverso la costruzione di un nuovo sito produttivo e di un hub logistico, creazione di una filiera specializzata e strutturata, potenziamento della collaborazione con il mondo accademico e della ricerca, riqualificazione delle risorse umane in un'ottica di Industria 4.0, costruzione di percorsi formativi con le scuole del territorio. Questi gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato stamattina tra Regione, la storica azienda tessile Antica Valserchio, il Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), il Comune di Montale (PT), l'Istituto Superiore di Istruzione Garfagnana e l'Ufficio Territoriale IX di Lucca e Massa Carrara.

Alla firma, avvenuta stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sono intervenuti l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, i sindaci di Montale, Ferdinando Betti, e di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, l'amministratore unico di Antica Valserchio, Pierluigi Bertolani, il dirigente scolastico di ISI Garfagnana, Massimo Fontanelli, ed il dirigente dell'Ufficio Territoriale IX di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi.

"Antica Valserchio – ha spiegato l'assessore Ciuoffo - è un'azienda tessile con una grande tradizione che vuole svilupparsi, innovare i processi produttivi e collaborare in modo più stretto con il mondo della ricerca, delle università e della formazione superiore. La Regione, da sempre impegnata a rafforzare la competitività del proprio territorio, a consolidare il sistema produttivo regionale ed ad attrarre e supportare investimenti, si è subito mostrata favorevole a collaborare. Per questo abbiamo raggiunto questo accordo che consentirà, tra l'altro, di mettere a disposizione la struttura regionale Invest in Tuscany per individuare competenze presenti sul territorio ed eventuali incentivi pubblici disponibili e promuovere il riuso o la collocazione sul mercato immobiliare dei capannoni dismessi, fino alla possibilit&ag rave; di un loro riutilizzo a fini formativi da parte degli istituti tecnici presenti nella zona".

L'azienda Antica Valserchio, da sempre localizzata a Castelnuovo di Garfagnana, si è sviluppata negli anni, è passata nelle mani di più generazioni all'interno della stessa famiglia ed è riuscita ad affiancare alla tessitura manuale quella meccanica-industriale, senza alterare l'altissimo livello qualitativo del prodotto. L'azienda produce tessuti per abbigliamento, arredamento e accessori per importanti griffes del fashion.

Il protocollo d'intesa prevede anzitutto la realizzazione, nella zona industriale di Castelnuovo Garfagnana, di un nuovo sito produttivo di circa 5 mila mq che andrà a sostituire quello attuale, grazie ad un investimento complessivo di 8,5 milioni di euro (4 per la costruzione del sito e 4,5 per impianti e macchinari tecnologicamente evoluti). Inoltre, nel territorio del Comune di Montale, verrà costruito un hub logistico con lo scopo di razionalizzare, velocizzare e rendere più efficiente la catena di approvvigionamento, migliorare la gestione degli scarti di lavorazione e dar vita a una filiera a basso impatto ambientale.

Gli altri punti del protocollo riguardano poi la creazione di una filiera strutturata e specializzata toscana, sotto forma di una rete di imprese, con il coinvolgimento del tessuto produttivo sia del Distretto Tessile pratese che dell'area di Castelnuovo Garfagnana; il potenziamento dell'interscambio col mondo accademico, attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione con Università ed Enti di ricerca regionali, e la valorizzazione della partecipazione al Distretto tecnologico regionale della Moda; l'accrescimento del livello di formazione delle risorse interne, mediante la riqualificazione in chiave Industria 4.0; la realizzazione di percorsi formativi, avviando forme di collaborazione con gli istituti superiori della zona per reperire manodopera specializzata ed offrire opportunità di stage in azienda.