Street Fashion: il 9 novembre la moda scende in strada a Firenze

Dalle 17:00 alle 21:30 in via Fra Bartolommeo aperitivo, musica e shopping

Giovedì 9 novembre dalle 17:00 in poi via Fra Bartolommeo si trasformerà in un red carpet: una sfilata evento che porterà i nomi di Giulia e Allegra, le due proprietarie del salone di bellezza Giulia e del negozio di moda donna Glam nella medesima via.

Le principali tendenze in fatto di moda e hairstyle dell'Autunno-Inverno 2017 declinate in 4 macrotemi: Wonderland, Country Folk, Sweet November

Trash and Luxury, che raccontano differenti tipologie di donna. Estrose oppure romantiche, ricercate o invece rock; ciascuna potrà individuare il suo immaginario di riferimento e il look che più le somiglia.

Giovani brand toscani insieme a marchi storici della moda, accessori di lusso e calzature artigianali saranno accostati con gusto contemporaneo com'è nello stile di Glamche dal 2012 oltre a fare ricerca di marchi emergenti Made in Italy firma una propria produzione di capi su misura, borse e calzature fatte a mano da artigiani della pelle. Il mix di nuovo e vintage sono da sempre il valore aggiunto di Allegra Masi che ha fatto del suo negozio un punto di riferimento per il conto vendita del lusso di seconda mano.

Tendenza ma soprattutto sartorialità anche nel make up e nelle acconciature firmate Giuliana Siddu proprietaria del Salone di Estetica e Hairstyle Giulia che con il suo team tutto al femminile da anni si occupa con professionalità di ascoltare e dare corpo ai desideri delle altre donne.

Un evento che vuole essere anche un omaggio al rione alle spalle di Piazza Libertà che nel tempo è diventato per entrambe una seconda famiglia.

Musica e Cibo all'interno dei due locali accoglieranno le clienti fino alle 21.30 per un un pomeriggio di shopping tra vecchie e nuove amiche.