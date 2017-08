​Street Art: 53 spazi a Firenze dove realizzare i graffiti 

L’assessore Vannucci: “Una svolta nell’approccio all’arte di strada in questa città”

Dai piloni del viadotto all’Indiano ai muri dei sottopassi delle Cure, del Gignoro e di piazza Alberti. Ma anche percorsi nel parco delle Cascine, bandoni di alcuni negozi in via dei Neri e arredo urbano in piazza Nannotti. Sono solo alcuni degli spazi destinati alla Street art contenuti negli elenchi adottati oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Vannucci, che ha recepito le indicazioni dei cinque Quartieri. Un totale di 53 spazi, di cui 35 destinati alla realizzazione di progetti di interesse dell’Amministrazione (o di altri soggetti che ne facciano richiesta) e 18 alla libera espressione artistica dei writers.

“E’ stato un percorso lungo e complesso ma il risultato raggiunto segna una svolta nell’approccio all’arte di strada in questa città – ha detto l’assessore Vannucci – Gli spazi liberi sono utilizzabili già da subito e contiamo di far partire a breve anche gli avvisi per gli spazi d’arte. Ringrazio gli uffici e i quartieri per il lavoro fatto”.



Due gli elenchi approvati recependo le indicazioni arrivate dai cinque Quartieri: spazi liberi e spazi d’arte.



Nel primo caso, gli spazi potranno essere utilizzati liberamente dai writers, nel secondo sarà possibile esercitare attività di street art solo partecipando a specifici bandi che saranno pubblicati dall’Amministrazione e dopo la valutazione dei progetti da parte di un’apposita commissione giudicatrice. L’individuazione degli spazi fa seguito al regolamento per la Street art adottato nell’ottobre scorso dal Consiglio comunale su proposta del consigliere con delega alle Politiche giovanili Cosimo Guccione. Gli elenchi oggetto di approvazione sono modificabili e integrabili in qualsiasi momento dall’Amministrazione.



Viene infatti istituito un gruppo di lavoro Street art con l’obiettivo, tra l’altro, di verificare la possibilità di individuare ulteriori spazi da destinare alla realizzazione dei graffiti artistici.



“Dopo alcuni esempi portati avanti negli ultimi anni, con l'approvazione da parte della Giunta dell'elenco degli spazi dove sarà possibile fare street art, Firenze si apre definitivamente a questa forma culturale molto apprezzata dai giovani” sottolinea il consigliere delegato alle politiche giovanili Cosimo Guccione.

“Dopo un lungo lavoro sono stati definiti questi spazi – aggiunge Cosimo Guccione – dando così attuazione al regolamento da me proposto ed approvato in Consiglio comunale lo scorso ottobre. Rimaniamo aperti a ricevere nuove proposte da parte dei writers ed ascoltare anche le associazioni che promuovono questa forma d'arte per promuoverla ancora di più. Finalmente Firenze, in questo modo – conclude – potrà avere luoghi dove gli artisti della street art potranno esprimersi liberamente”.