Stolen Apple live al NOF Club di Firenze

Venerdì 7 Aprile 2017 al Nof Club in Borgo San Frediano 17/19 r a partire dalle ore 23.

Dodici canzoni intrise di sonorità eterogenee e significati ambivalenti, il disco d'esordio targato Stolen Apple racconta esperienze vissute dentro e fuori la musica in un caleidoscopio di suoni grezzi e parole piene di intimità.

L'album di debutto (che non però non è tale, le canzoni parlano e ci dicono che dietro la musica ci sono anni ed anni di passione), richiama emozioni diverse brano dopo brano, trasportando l'ascoltatore a differenti stadi d'abbandono: non è questa la missione che la musica deve recare con sè?

Spogli d'ogni pregiudizio e lontano da tendenze del momento, Dugini, Petrarchi, Zatini e Pagani hanno voluto trasporre nel modo più naturale il loro suono live alternando in chiave attuale stili personali ed originalità, pur tenendo sempre in mente l'immenso patrimonio artistico lasciato dai grandi del passato. Miscelando rock alternativo di varie scuole (soprattutto americano anni '90), country desertico, psycho-punk, shoegaze, paisley underground, pop-noise, ballate acide e sonorità alt-country, il suono crossover della band coinvolge, mantenendo attitudine e capacità di risultare credibile muovendosi su un terreno difficile come è quello di chi fa musica oggi.

Questo disco è un libro aperto di ricordi, di storie condivise e di avventure: i dodici brani sono il risultato di un lavoro collettivo, seppure svolto senza esplicita progettualità.

Perché l’unica cosa che conta è la libera circolazione di idee: ogni canzone è espressione dello spirito indipendente della band. Ed è per questo motivo – di assoluta autonomia compositiva e non necessaria ricerca della perfezione– che ogni brano ha sì una sua identità, ma altrettante sfaccettature e suggestioni sonore.

Da ciò nasce il fine comune del gruppo, che è sempre stato il compimento della propria passione, senza vincoli legati ad asserzioni tecniche, mode, o coinvolgimenti esterni.

Trenches - dal titolo forte ed evocativo - ci lascia in eredità, se un messaggio un'opera artistica deve (e può) tramandare, un pensiero urgente, che difende le resistenze del tempo, e rivolge lo sguardo alle speranze della nostra adolescenza: laddove visioni futuristiche sono andate perdute, o sono state disilluse dal vanificarsi (a contatto con la realtà) di concetti relativi ad amore, pace e libertà, la musica riavvicina al sogno.

Quello a cui l'uomo ambisce, e che il riparo nella trincee moderne, le "zone di sicurezza" dove si celano le nostre fragilità, sta lentamente - ma inesorabilmente - cambiando le prospettive della vita.

TITOLO: TRENCHES

ARTISTA: STOLEN APPLE

PROVENIENZA: Firenze

GENERE: Alternative-Rock, Indie-Rock.

DATA DI USCITA: 23 Settembre 2016

TRACCE: 12 per un tempo totale di 50:05:17

ETICHETTA: in cooperazione con Rock Bottom Records

DISTRIBUZIONE WORLDWIDE: Audioglobe

SEGNI PARTICOLARI: Passione, coraggio, curiosità, attitudine ed inventiva, in un album poliedrico.

PROTAGONISTI: Riccardo Dugini (voce e chitarre), Luca Petrarchi (voce, chitarre, mellotron, organo e synth), Massimiliano Zatini (voce, basso e armonica), Alessandro Pagani (voce, batteria, piano e percussioni).

Biography

La band si è formata a Firenze nel 2008 dalle ceneri dei Nest, autori di due lavori pubblicati rispettivamente per Urtovox/Audioglobe(“Drifting”, 2001) e Zahr Records/Blackcandy - Audioglobe (“Isnt’ it?, 2007). Del nucleo originario, (materiale e notizie su myspace.com/nestband) restano due membri fondatori, ovvero Riccardo Dugini (voce, chitarra), e Luca Petrarchi (voce, chitarra); a completare l’organico Massimiliano Zatini, già aggregato ai Nestcome percussionista in alcuni esperimenti acustici e qui al basso, ed Alessandro Pagani (già batterista dei Subterraneans ed una delle menti di Valvola/Shado Records), presente nella formazione per un periodo a metà degli anni ’90 quando il gruppo era denominato Malastrana.Il nome della band è stato ispirato dalla storia di Ernst Lossa, bambino jenisch ucciso nel 1944 dai nazisti nell’ambito del loro programma di sterminio degli individui non autosufficienti, narrata fra gli altri da Marco Paolini nel suo spettacolo “Ausmerzen”.