Steve Norman Spandau Ballet & Dj Claudio Ciccone Bros

Pop Up Tour Of Italy 2017: Steve Norman, co-founder e sassofonista degli Spandau Ballet porta la sua Musica in Italia in un live set con Dj Claudio Ciccone Bros.

La prima data della Tournee' 2017 della popstar degli anni ’80 si terrà sabato 6 maggio a Cattolica nella capitale della Disco.

Sonorità post romantic, elettropop soul & fusion. Uno spettacolo che ha riscosso grande successo nelle precedenti esibizioni del Pop Up Tour Of Italy 2016 e che contempla anche i grandi successi degli Spandau Ballet in chiave Moderna del mito degli anni ’80 Steve Norman.

Un Moderno Flash-Back live set insieme a Dj Claudio Ciccone Bros, con cui Steve Norman ha ormai consolidato una collaborazione musicale e un affiatamento artistico che li porta a superare insieme in una chiave originale e mai scontata il pop anni ’80 tutto sintetizzatori.

La serata sarà aperta da Alessia Ciccone in un opening act Fusion-dance-metropolitano, come ha già fatto nelle precedenti esibizioni italiane dal vivo, suonando il proprio repertorio originale "I Racconti di Ale"prodotta da Dj Claudio Ciccone Bros.

Steve Norman è cofondatore nel 1979 degli Spandau Ballet, iniziando come chitarrista insieme a Gary Kemp. Dal terzo album, “True”, diventa poi percussionista. Al contempo introduce il sassofono negli Spandau, che è diventato non solo il suo strumento identificativo nell’immaginario collettivo, ma ha conferito anche quella connotazione significativa alla musicalità del gruppo, che li ha fatti spiccare sulle altre boy band inglesi degli anni ‘80.

I Ciccone Bros provengono dalla naturale parentela con Luisa Veronica Ciccone (Madonna). Nascono artisticamente nel 1990 e sono tra i vincitori del United Rock for Europe di Ariccia patrocinato da Rita Pavone & Teddy Reno. Calcano il palco assieme a nomi importanti come Edoardo Bennato e Francesco Baccini e sono ospiti al Roxy Bar di Red Ronnie. Nel 2000 si trasferiscono a Londra per tornare in Italia soltanto nel 2012. Nel 2014 esce il brano “I Racconti di Ale”, deep house presente nella compilation Cafe' do' Friariell Vol.2 che registra il primo posto come Top Album su iTunes. Sono reduci dal successo del marzo 2016 con il brano “Il Tango Dell’Amore”, che ha raggiunto la 26esima posizione nella Top 100 House New Release di BeatPort.

Sabato 6 Maggio 2017

Pop Up Tour Of Italy 2017

Steve Norman Spandau Ballet & Dj Set Claudio Ciccone Bros –

Opening Act Alessia Ciccone

Bikini Disco Dinner – Parco Le Navi, Corso Italia, 47841 - Cattolica RN



Ingresso 40 euro con drink

Biglietto in prevendita su Box Office Tickets Sale



Info:

Nunzio Ciccone cicconenunzio@hotmail.it 366 5356316

Emanuele Esposito stolealeopard01@gmail.com 3383603584