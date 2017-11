Stazione SMN e Indipendenza: 6 mesi di lavori per area verde e pedonale

​Investimento di 180mila euro per riqualificare piazza Indipendenza e piazza Stazione

Un investimento di 180mila euro per riqualificare le aree verdi e pedonali di piazza Indipendenza e piazza Stazione stanziati dalla giunta con un'apposita delibera presentata dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini.



In piazza Indipendenza saranno ripristinati anzitutto i vialetti asfaltati, in modo particolare nei punti di maggior usura. Subito dopo si provvederà a integrare la superficie a ghiaia, attualmente quasi scomparsa, e a riqualificare le aree a prato. «Un intervento necessario – ha sottolineato l'assessore Bettini – per ridare a questa zona della città un aspetto migliore di quello attuale».



Quanto a piazza Stazione, invece, il progetto prevede l'installazione di una ringhiera artistica in metallo, lungo il perimetro delle aiuole. Sarà alta 30 centimetri, riprenderà le caratteristiche di quelle che delimitano molte piazze della città e non sarà verniciata. Sarà solo trattata con una soluzione acida contro la ruggine.



«Un intervento – ha spiegato l'assessore all'ambiente – per ridurre la possibilità di accesso alle zone a prato ai frequentatori della piazza che ne fanno un uso poco rispettoso». I lavori dovrebbero durare almeno sei mesi.