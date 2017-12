Star Wars dal 13 dicembre in uscita nelle sale italiane

Star Wars: The Last Jedi Official Teaser

Nei cinema è massima l'attesa per l'arrivo sul grande schermo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, l'attesissimo ottavo episodio della saga di Star Wars in uscita nelle sale il 13 dicembre distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il 13, 14 e 20 ai Cinema UCI (ore 19:30) e Odeon Firenze (15.30 – 18.30 – 21.30) sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, il film diretto Rian Johnson e interpretato da Jimmy Vee, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Daisy Ridley, Gwendoline Christie, Benicio Del Toro, Lupita Nyong’o e Harrison Ford.

La Forza scorre in Rey, giovane mercante di rottami, ma ha bisogno di un maestro che le insegni a controllarla. Rivelata la mappa che traccia la rotta per il nascondiglio segreto di Luke Skywalker, la ragazza attraversa l'universo fino al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è ritirato in esilio volontario. Si inerpica lungo sentieri impervi, perlustra gli angoli più selvaggi dell'isola per incrociare lo sguardo del leggendario guerriero che ha combattuto e sconfitto l'Impero, e porgergli la vecchia spada laser appartenuta alla sua famiglia. Rey è la capofila delle nuove leve Jedi, pronta a contrastare le forze del sinistro Primo Ordine, in aiuto della Resistenza. Accanto a lei ritornano l'ex assaltatore Finn, il pilota di X-wing Poe Dameron, l'occhialuta aliena Maz Kanata e il Generale Leia Organa. Tra i servitori del Lato Oscuro, con il volto sfregiato dall'ultimo scontro con Rey, ritroviamo Kylo Ren, influenzato dalla misteriosa figura del Leader Supremo Snoke.

A partire da oggi, in alcune multisale selezionate del Circuito UCI sarà possibile vedere da vicino tutti i personaggi della saga, incontrando i gruppi internazionali di costuming ufficiali riconosciuti dalla Lucas Film: la 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, l'Italy Stronghold - Mandalorian Mercs Costume Club, i due Templi italiani della Saber Guild assieme ai piccoli cadetti della Galactic Academy Varykino. I figuranti saranno a disposizione del pubblico per foto, selfie e scatti esclusivi da conservare e postare come ricordo di una giornata stellare.

Sempre per l'arrivo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il Circuito UCI ha lanciato il concorso "Vinci con UCI Cinemas e Star Wars: Gli Ultimi Jedi" grazie al quale sarà possibile vincere numerosi premi, tra cui un fantastico Star Wars Tour a San Francisco. Per partecipare all'estrazione di questo speciale viaggio occorre andare sul sito https://gliultimijedi.ucicinemas.it/ e registrare il proprio biglietto UCI per assistere a una delle proiezioni del film o il codice SF presente sullo scontrino d’acquisto del Menù Star Wars disponibile presso le aree bar di UCI Cinemas. Il vincitore potrà volare a San Francisco con Mister Holiday, soggiornare in una struttura Best Western offerta da Visit California e noleggiare un’auto con Hertz per iniziare la sua avventura con una visita al parco del Letterman Digital Arts Center, sede della leggendaria Lucas Film, per poi esplorare la galassia dall'osservatorio del Chabot Space & Science Center. Il viaggio continuerà con la visita al Rancho Obi-Wan, il museo nato nel 1977 dall'idea di Steve Sansweet che è entrato nel Guinnes World Record come la più grande collezione privata di oggetti Star Wars, partner del viaggio.