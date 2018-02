​​Sseinse, il brand Uomo total look

SSEINSE SPRING SUMMER 2018 - EXTENDED

Sul mercato dal 2014, si sta imponendo tra le collezioni Uomo total look del segmento casualwear. Fa parte del Gruppo GGM Italia, proprietario di Gazzarrini ed Hamaki-Ho

Sseinse é uno dei principali brand di total look Uomo presenti sul mercato italiano ed internazionale. Nato nel 2014, ha saputo evolvere nel corso di poche stagioni all’interno di un percorso qualitativo e creativo, posizionandosi così in vetta alle scelte di stile di migliaia di uomini in tutto il mondo. Il gusto e il design italiani sono evidenti nelle collezioni Sseinse e hanno permesso al brand di imporsi nel segmento principale della “low luxury era” con capi di qualità proposti ad un prezzo corretto. Sseinse è un brand che coniuga ricerca, attenzione ai trend ed una manifattura accurata. Ha un target di appassionati trasversale, attenti alle mode ma capaci di criticità e scelte consapevoli. La primavera estate 2018 di Sseinse racconta la quotidianità di un uomo con interessi compositi, che frequenta ambienti differenti e sa sfogliare le pagine della sua vita ogni giorno in modo inedito. Un total look completo che spazia dallo streetwear al casualwear, ricco di dettagli che rendono speciale ogni capo, con una palette colori che scorre lungo il filo dei toni neutri, terra ed indaco. Sseinse è un brand del Gruppo GGM Italia simbolo di design e manifattura italiana da più di 30 anni.