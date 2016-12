SR 429: approvati i progetti per cavalcaferrovvia e complanare

Sp 80, conclusa asfaltatura. Cassia, nuovo ponte sul Paglia: la Regione sceglie la soluzione a nord

FIRENZE - Mentre procedono i lavori per il completamento del VI lotto della SR 429, che sarà pronto nella primavera del prossimo anno, prosegue l'impegno per l'avanzamento anche del V lotto. Sono stati approvati stamani, infatti, i progetti esecutivi del Cavalcaferrovia (per un ammontare di 2,1 milioni di euro) e della complanare via Bisarna (per 500mila euro), nel territorio del Comune di Empoli. Il passo successivo sarà, quindi, la gara. Sono stati inoltre aggiudicati in via definitiva (per 1 milione di euro) i lavori relativi ai 3 cavalcavia in località Madonna della Tosse, a Castelfiorentino. Questi interventi sono tutti propedeutici al completamento del V lotto, di cui a breve sarà concluso il progetto.

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha concluso i lavori di asfaltatura della Sp 80, tra Ginestra Fiorentina e Montespertoli. Il cantiere rimane aperto per gli sfalci delle piante lungo la strada e la sistemazione della segnaletica orizzontale.

Il nuovo ponte sul fiume Paglia, lungo la Cassia, sarà costruito a nord di quello danneggiato. La decisione è stata presa martedì mattina in Regione nel corso di un incontro al quale hanno partecipato l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, rappresentanti della Provincia di Siena e i sindaci di Abbadia San Salvatore e Radicofani, Fabrizio Tondi e Francesco Fabbrizi. I tecnici regionali hanno presentato agli amministratori le varie possibilità progettuali ed alla fine è stata scelta la soluzione a nord dell’attuale ponte danneggiato, che prevede la realizzazione di un nuovo ponte a travata in due campate con approdo in rotatoria sulla SP 24. Il costo complessivo dell'intervento sarà di 7 milioni di euro. Una volta concluse le indagini geologiche e archeologiche, sarà convocata una Conferenza dei servizi, cui parteciperanno tutti gli enti interessati, per l’approvazione del progetto. Ceccarelli ed i rappresentanti degli enti locali hanno anche concordato sulla necessità di coinvolgere anche il settore Difesa del suolo della Regione per le questioni che riguardano la messa in sicurezza della strada sul versante orientale della Cassia, interessata da movimenti franosi sia attivi che quiescenti. Nella stessa riunione la Provincia di Siena ha comunicato che, per quanto riguarda la realizzazione del bypass sul fiume Paglia, l’inizio lavori è previsto per il 22 dicembre prossimo. La durata prevista da contratto pr l'intervento è di 75 giorni, cui si aggiungeranno altri 15 giorni per i necessari collaudi. La Provincia ha inoltre confermato che sta procedendo il lavoro di verifica sullo stato di salute degli altri viadotti lungo la Cassia, attività resa possibile da uno stanziamento regionale di 150mila euro.