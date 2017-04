Spring Party B-day 2017

Fotografie ZaniChesi

L’agenzia di comunicazione L’Event3, specializzata nell'organizzazione di matrimoni ed eventi aziendali, ha fatto festa domenica sera al Ristorante Il Convio di San Miniato

Patrizia Dani, Event Designer e Wedding Planner titolare dell’agenzia L’EVENT3, come ogni anno per il suo compleanno organizza uno Spring Party ricco di ospiti, buon cibo e divertimento. L’agenzia L’EVENT3 organizza matrimoni, feste private ed eventi in Italia e Svizzera e dovunque venga richiesto.

Lo Spring Party di quest’anno si è svolto domenica sera al ristorante Il Convio, affascinante location nelle campagne di San Miniato, ricavata dalla ristrutturazione conservativa di un casale dell’Ottocento. Il menù, affidato all’esperta Chef Cristina Pistolesi, partner di L’EVENT3, ha offerto deliziosi assaggi di finger food e street food, accompagnati da vini locali. Durante il buffet si sono esibiti dal vivo Giorgio e Ivano. Lo spettacolo è proseguito con l’esibizione di alcuni giovani ballerini.

Poi è entrato in scena il famoso imitatore e cabarettista livornese Leonardo Fiaschi, reduce dal successo di Tale e Quale Show (Raiuno), proponendo alcuni suoi cavalli di battaglia come le imitazioni di Massimiliano Allegri, Maurizio Costanzo e Mika, e l’ormai celeberrima Occidentali’s Mamma, parodia con tanto di scimmione a ballare sul palco di Occidentali’s Karma di Tommaso Gabbani. Dopo Fiaschi è stata la volta di Graziano Salvadori, celebre cabarettista e attore fucecchiese, famoso per aver partecipato a Vernice Fresca, Aria Fresca e altri programmi televisivi nazionali. Durante il suo intervento comico c’è stato spazio per un commovente e spontaneo ricordo dell’amico e collega Niki Giustini, recentemente scomparso. Per concludere la serata, il DJ Andrew Novelli ha proposto una selezione musicale durante il taglio della torta di compleanno. Numerosa la partecipazione di quest’anno.

I partecipanti hanno potuto usufruire di una location ideale, arricchita di angoli photobooth per delle originali foto scattate da Francesco Sgherri in ricordo della serata.