Sport: lo skateboard torna ad animare le rampe del Poggi

Firenze, 3 giugno 2017- Domani 4 Giugno, dalle 10 alle 19, si tiene la sesta edizione del FLORENCE OPEN SKATE, kermesse dedicata alle tavole a rotelle organizzata dalla Polisportiva Fortezza Asd. L'evento, entrato di diritto tra gli appuntamenti classici del longskate italiano, prevede una slide jam, ovvero un contest di evoluzioni e tricks in cui vince chi realizza lo slide più lungo, tecnico e stiloso, incoraggiato dagli applausi del pubblico ai lati della strada, oltre alle esibizioni di freeride in cui contano sangue freddo e velocità. Spazio infine anche ai neofiti e agli specialisti del dancing, specialità particolarmente coreografica e apprezzata che consiste nell'effettuare piroette e passi su longboard in movimento. Nato come tappa del Campionato Italiano di Slalom a cui il longskate era abbinato come attività dimostrativa a margine, il Florence Open Skate si è ben presto allontanato dalla competizione trasformandosi in un ritrovo per appassionati di ogni età. I riders arrivano infatti da tutta Italia, sia per il panorama mozzafiato che si gode dal Piazzale Michelangelo, sia per l'atmosfera di condivisione che si respira. Patrocinato dal Comune di Firenze e supportato da prestigiosi marchi del settore che premieranno gli atleti migliori, l’evento vede inoltre la presenza di alcuni dei migliori artigiani italiani che metteranno a disposizione dei riders le loro tavole per test e comparazioni.

L'uscita della Casentino e-bike, all'interno di "Primavera wild" nel Parco nazionale abbraccia quasi tutta la giornata (dalle 9 alle 17) di domenica. Permetterà di percorrere una delle proposte escursionistiche più affascinanti del Parco, da poggio Scali a Camaldoli, attraverso una silenziosa bicicletta a pedalata elettricamente assistita. Il programma prenderà le mosse dal Castello di Romena per portare lungo il percorso dell’antica via dei legni che raggiunge la foresta sacra. Si può partecipare con bici propria o prendendola a noleggio dall'organizzazione. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Casentino e-bike per e-mail (info@casentinoebike.it) o al 339. 6467966.

Sarà la 99 Curve Bike & Wine, biciclettata collettiva tra le vigne alle spalle del mare di Baratti, ad aprire domenica 4 giugno la terza e ultima giornata di Outdoor Sports Festival, manifestazione dedicata alle discipline sportive da fare all’aperto tra acqua, aria e terra. Partenza alle ore 9 per un circuito di 50 km sulle due ruote che toccherà alcune cantine locali per degustazioni dei prodotti tipici. Sulla spiaggia, invece, si comincia con le sessioni mattutine di pilates (ore 9.30) e yoga (ore 10.30), per proseguire con l’esibizione dei cani addestrati per il salvataggio in mare (ore 11). Sempre alle 11 lezione teorico pratica di avviamento al Nordic Walking, le passeggiate con i bastoncini su terreni impervi, da mettere in pratica poi nel pomeriggio alle ore 17. Alle 12 il primo momento di spettacolo della giornata, con la dimostrazione di beach rugby (anche alle ore 16), mentre in acqua si terrà l’ultima lezione del corso di kayak e nell’area archeologica il mini trekking alla scoperta degli scavi tuttora in corso. Appuntamento alle 16, invece, per chi si volesse “immergere nella storia” con uno speciale diving nell’area archeologica sotto il livello del mare. Alle ore 17 esibizione di Calisthenics, particolare disciplina che fonde esercizi a corpo libero, evoluzioni e coreografie in aria, seguita dal momento di competizione (ore 17.30). Il programma sportivo si chiude alle ore 18 con uno show di arti marziali e l’ultima sessione di pilates in spiaggia. Per tutto il giorno sarà possibile provare le varie discipline, curiosare nell’Area Mercato e rilassarsi con una bibita o uno spuntino a cura del Comitato festeggiamenti di Piombino, che ha allestito un’apposita area ristoro. L’ingresso all’Outdoor Sports Festival è libero, per partecipare alle attività sportive è necessario munirsi di una speciale Card (10 euro adulti, 7 euro bambini dai 4 ai 12 anni, sotto i 4 gratis) valida per tutti e tre i giorni del Festival. La tessera può essere fatta in loco oppure online sul sito dove si trova anche il programma completo del Festival.