Sottopasso Talenti: riapre domani all'Isolotto

Terminato il consolidamento del lato riservato al trasporto privato in uscita dalla città

"Promessa mantenuta, tempi rispettati, anche un po' meglio" esclama il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

I lavori si sono resi necessari dopo le verifiche strutturali degli scorsi anni. Prima il contenimento temporaneo della parete, poi l'intervento sul versante dell'Arno dopo quello effettuato sul lato Scandicci.

Sono stati inseriti pali su entrambe le sponde del sottopasso che riapre adesso dopo il cantiere estivo.

"Riaprirà domattina, dopo i lavori di consolidamento iniziati il 23 giugno scorso, il sottopasso di viale Talenti. Le operazioni inizieranno alle 9, con la riapertura della carreggiata in uscita città del sottopasso, per proseguire con la viabilità limitrofa. L'ultima strada ad essere riaperta sarà via Cecioni, intorno alle ore 18".



Numerose le polemiche nel recente passato a causa del potenziale cedimento dell'infrastruttura che ospita i binari della Linea 1 della Tramvia, la prima attivata a Firenze nel nuovo millennio. "Possibile che non sia stata verificata la bontà della stabilità strutturale?" Si erano chiesti i comitati cittadini davanti alle prime avvisaglie di scollamento.