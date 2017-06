​Sottopasso Talenti, chiusa l'uscita da Firenze fino a settembre

Inizierà il 19 giugno il consolidamento del muro del sottopasso Talenti lato uscita città

L'intervento fa seguito ai lavori di stabilizzazione in somma urgenza effettuati tra fine 2013 e inizio 2014. In concreto si interverrà sul muro a retta della rampa di discesa del sottopasso di viale Talenti all'angolo con via Foggini in direzione della FI-PI-LI. Prima sarà realizzata una berlinese di pali ai quali ancorare i tiranti collocati nell’intervento dello scorso anno, poi si procederà alla demolizione del muro esistente. Infine è prevista la collocazione di un paramento in cemento armato per confinare le zone discontinue della berlinese e dare continuità alla parete della rampa.

Dal punto di vista della viabilità sarà chiusa la direttrice in uscita città di viale Talenti sia nel sottopasso sia, per ragioni di sicurezza, nella viabilità di superficie adiacente alla sottovia. Per bypassare il tratto chiuso saranno utilizzate via Cecioni e via Andreotti. Quindi i mezzi in uscita città una volta arrivati all’altezza di via Cecioni imboccheranno questa strada proseguiranno per via Andreotti rientrando su via Canova e da qui potranno dirigersi verso la rotatoria di viale Etruria.

Nella giornata di lunedì 19 giugno sono in programma le opere propedeutiche alla viabilità alternativa in queste due strade: sarà eliminata la sosta su un lato in modo da poter mettere a disposizione due corsie.

Dal giorno successivo, martedì 20 giugno, inizierà la predisposizione del cantiere con la chiusura della corsia nel sottopasso e della viabilità di superficie adiacente. I lavori andranno avanti fino a fine agosto. Al termine oltre alla viabilità odierna sarà restituita anche la corsia del sottopasso chiusa dal 2014