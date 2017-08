Sotto controllo gli incendi di Castel del Piano e Terricciola

Tre elicotteri al lavoro

FIRENZE– Risultano sotto controllo gli incendi scoppiati oggi a Castel del Piano (GR) e Terricciola (PI). Lo comunica la Soup, la Sala operativa della Protezione civile regionale. Quello scoppiato questa mattina alle 10.15 a Castel del Piano in provincia di Grosseto, in località Montegiovi, ha interessato 4 ettari di macchia mediterranea. Per domarlo si è reso necessario l'intervento di ben quattro elicotteri, tre regionali di EliGrosseto, EliPisa e EliLivorno e uno dei Vigili del fuoco. A terra sono state 10 le squadre impegnate per un totale di circa 25 uomini molti dei quali appartenenti all'Unione dei comuni delle Colline Metallifere e a quella dell'Amiata grossetana, ma alcuni volontari sono giunti anche da fuori provincia. Dalle 15 è in fase di bonifica anche l'incendio scoppiato nella tarda mattinata in località La Valle nel comune di Terricciola (Pisa) e che ha interessato una superficie di circa 12 ettari di vegetazione a oliveto e macchie di arbusti. Sul posto è intervenuto un elicottero di EliPisa, del servizio antincendi regionale, mentre a terra si sono prodigate 10 squadre composte da circa 20 volontari, compresi i Vigili del fuoco. Oltre a questi due la Sala operativa sta continuando a monitorare altri 9 incendi di minore entità: si tratta di 3 in provincia di Lucca, 2 ciascuno nelle province di Firenze e Livorno, 1 in quella di Prato e 1 in quella di Arezzo.