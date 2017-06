Sosta gratis per auto elettriche e ibride nelle strisce blu

​L'assessore Giorgetti: "Un nuovo tassello a favore della mobilità elettrica"

Le auto elettriche e ibride dei residenti potranno parcheggiare gratuitamente negli spazi blu della Zcs a sosta promiscua e a rotazione veloce. "Si tratta di nuovo tassello delle politiche dell'Amministrazione a favore della mobilità elettrica - sottolinea l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Dopo il rinnovo e l'ampliamento della rete delle colonnine, il ricambio del parco mezzi del Comune, i nuovi taxi elettrici e il car sharing a impatto zero, con questo provvedimento puntiamo a favorire i residenti che hanno un veicolo elettrico o ibrido".

Gli uffici della mobilità stanno predisponendo gli atti necessari per consentire la sosta gratuita nei posti delle Zcs delimitati dalle strisce blu, sia a rotazione veloce che promiscui, anche in settori diversi da quello di residenza. Allo studio anche l'eventualità di un contrassegno o altro elemento che consenta di individuare facilmente i veicoli elettrici e ibridi.