Colpo di scena: Kalinić è incedibile

Dopo settimane in cui gli opinionisti sportivi e i ben informati erano quasi riusciti a convincere i tifosi viola che la cessione del centravanti croato fosse la migliore soluzione per la Fiorentina

«Tutti mi spingevano verso la Cina… Ma non la Fiorentina ed i suoi tifosi. Io resto». La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera. La Fiorentina giura -in un proprio comunicato- di non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinić un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti.

Non si spiegano tuttavia tutte quelle voci, in ambiente giornalistico, vicine alla società, che per settimane hanno spiegato al pubblico quanto fosse conveniente cedere il giocatore per fare cassa, senza che i dirigenti viola sentissero il bisogno di smentire la parola di questi autorevoli esperti.

Il giocatore croato, in quanto squalificato, non è tuttavia tra i convocati viola per la trasferta di Chievo, anticipo della 21^ giornata di Serie A Tim, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi di Verona:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Babacar, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

Sarà Fabio Maresca di Napoli ad arbitrare la partita.