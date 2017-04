Sono gli 8 azzurri convocati dalle rispettive nazionale per i prossimi impegni

Buchel, Dimarco, Diousse, Krunic, Picchi, Skorupski, Veseli e Zajc.

Marcel Buchel è stato convocato dalla nazionale del Liechtenstein per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 contro la Macedonia in programma venerdì 24 marzo alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz.

Rade Krunic convocato dalla nazionale della Bosnia per i prossimi impegni. La nazionale bosniaca affronterà prima Gibilterra, sabato 25 marzo alle ore 18.00 allo Stadion Bilino Polje di Zenica in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018; poi, martedì 28 marzo, sempre alle ore 18.00, l´Albania in amichevole all´Elbasan Arena

Lukasz Skoruspki è stato convocato dalla nazionale polacca per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 contro Montenegro in programma domenica 26 marzo alle ore 20.45 al Gradski Stadion di Podgorica.

Frederic Veseli è stato convocato dalla nazionale albanese per i prossimi impegni: l´Albania affronterà prima l´Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, venerdì 24 marzo alla Stadio Renzo Barbera di Palermo; poi martedì 28 marzo alle ore 18.00, la Bosnia in amichevole all´Elbasan Arena.

Miha Zajc è stato convocato dalla Slovenia per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 contro la Scozia in programma domenica 26 marzo alle 20.45 all´Hampden Park di Glasgow.

Federico Dimarco e Alberto Picchi sono stati convocati dalla nazionale Under 20 del Ct Alberigo Evani per l´ultima partita del Quattro Nazioni contro la Polonia in programma giovedì 23 marzo allo Stadion Miejski di Pila alle ore 12.

Assane Diousse è stato convocato dalla nazionale Under 20 del Senegal per prendere parte ad un torneo che si svolgerà in Francia e vedrà coinvolte anche Francia, Inghilterra e Portogallo. Il Senegal esordirà giovedì 23 marzo alle ore 20 allo Stade de Marville di Saint-Malo con i padroni di casa della Francia; seconda gara sabato 25 marzo con il Portagallo, alle ore 15 allo Stade Adrien Hamon di Bégard; terza e conclusiva sfida con l´Inghilterra martedì 28 alle 15.30 allo Stade Municipal du Haut-Champ di Ploufragan.





Fonte: Empoli Fc