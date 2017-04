Solidarietà: disabili in taxi per la Giornata della buona azione

Passeggiata in taxi per le strade della città e visita guidata al museo di Palazzo Vecchio

Firenze, 1 aprile 2017– Una passeggiata in taxi per le strade di Firenze insieme ai ragazzi con disabilità intellettiva e motoria. È “Tutti Taxi per amore”, l'iniziativa che si è svolta stamani, organizzata in occasione del Good Deeds Day, la giornata della buona azione, dai Radio Taxi 4242 e 4390 e dalle associazioni SaveTheDreams, Amici Don Guanella onlus, Misericordia di Firenze e Fondazione San Sebastiano, Asir Toscana, Aiaba e CTE, con il patrocinio del Comune di Firenze. Gli ospiti di strutture locali indicati dall'associazione Don Guanella sono stati accompagnati da una quarantina di taxi, tra i quali anche Milano 25, il taxi di “zia Caterina”, e 21 motociclisti di Harley Davidson.

Prima tappa piazza Signoria, dove i ragazzi hanno visitato il Museo di Palazzo Vecchio. Quindi il corteo è ripartito, direzione piazzale Michelangelo, dove è stata fatta una breve sosta. Dal piazzale, taxi e Harley sono scesi verso piazza Ferrucci, quindi viale Mazzini, via Mannelli, Ponte al Pino, viale dei Mille e conclusione allo stadio, davanti alla Maratona, dove ai ragazzi è stato offerto un rinfresco. L'iniziativa si è svolta in contemporanea a Roma.

“Una bellissima iniziativa dei tassisti fiorentini che sosteniamo con grande convinzione e orgoglio – ha detto l’assessore Del Re – Un’occasione per far ammirare le bellezze di Firenze a 30 ragazzi con disabilità, in un viaggio tra storia e arte a bordo di taxi dedicati. Abbiamo voluto rendere ancora più speciale la giornata con una visita guidata al museo di Palazzo Vecchio”.

