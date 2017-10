Sociale, lavoro, pensioni e giovani: manifestazione regionale a Firenze

In piazza della Repubblica a Firenze, grande manifestazione regionale

“Più risorse per sociale, lavoro, pensioni e giovani”: sabato 14 ottobre Cgil, Cisl e Uil si mobilitano a livello nazionale sulla Legge di Bilancio.

In Toscana è prevista, la mattina in piazza Repubblica a Firenze, una grande manifestazione regionale: dal palco parleranno lavoratori e pensionati (interverrà la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan), mentre per il 24 ottobre sono in programma tre attivi unitari di area vasta sul tema delle pensioni (a Firenze, Siena e Lucca, alla presenza di segretari nazionali delle tre sigle), con migliaia di lavoratori e pensionati coinvolti.

Sulla Legge di Bilancio è in corso un confronto, da parte dei sindacati, con Governo e Parlamento. Ma al momento c’è una cosa che appare evidente, cioè che non ci sono risorse sufficienti a garantire cosa unitariamente il sindacato chiede: più risorse sia per l’occupazione giovanile sia per gli ammortizzatori sociali; il congelamento dell’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita; un meccanismo che consenta di costruire pensioni dignitose per i giovani che svolgono lavori discontinui; una riduzione dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione delle donne con figli o impegnate in lavori di cura; l’adeguamento delle pensioni in essere; la piena copertura finanziaria per il rinnovo e la rapida e positiva conclusione dei contratti del pubblico impiego; risorse aggiuntive per la sanità ed il finanziamento adeguato per la non autosufficienza.

Ha detto Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana): “Il tema alla base delle nostre rivendicazioni è il lavoro, ed è un tema che assume più facce: dalla sanità (12 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi per farlo) alle pensioni, dall’occupazione ai giovani. In Toscana sarà messa in atto una grande mobilitazione: una Legge di Bilancio che voglia avere il carattere dell’equità e dello sviluppo deve tenere conto delle nostre richieste, ci aspettiamo risposte dalla politica”.

Ha aggiunto Riccardo Cerza (segretario generale Cisl Toscana): “Dopo la crisi, anche la Toscana è finalmente in una fase di ripartenza: chiediamo che la ricchezza che si produce vada anche a chi ha più sofferto, lavoratori dipendenti e pensionati (che pagano il 90% delle tasse) e anche i giovani. Su dieci nuovi posti di lavoro, anche in Toscana, nove sono a tempo determinato: ci vogliono investimenti per far crescere l’occupazione, in particolare per i giovani”.

Ha concluso Annalisa Nocentini (segretario generale Uil Toscana): “La situazione in Toscana presenta molti punti oscuri. Nel settore sanitario, per esempio, è stato annunciato pochi giorni fa il blocco del turnover: un problema molto grave che potrebbe essere risolto senza risorse aggiuntive e che invece si scarica sui lavoratori. La nostra regione presenta problemi strutturali come Livorno e Piombino, dove 3000 persone di Aferpi ancora non sanno niente del proprio futuro. Ma penso anche alla Piaggio, che è sempre più una finanziaria e non un'azienda che produce, al porto di Massa e Carrara il cui centro direzionale è a La Spezia e non più in Toscana, alla Whirlpool di Siena, dove i lavoratori sono inchiodati a un anno di contratti di solidarietà senza alcuna prospettiva. Questi sono solo alcuni dei problemi, la punta dell'iceberg. Ci aspettiamo dal governo un sussulto per difendere i nostri giovani, i posti di lavoro, i contratti e le pensioni”.