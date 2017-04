SMILE FACTOR arriva il film dove la comicità toscana è protagonista

Smile Factor - Trailer #M

Il 20 Aprile a Firenze l'anteprima del film che si apre con il finto funerale di Carlo Conti. Una storia di 4 protagonisti coinvolti in tante peripezie.

Tutto ha inizio dopo il funerale di Carlo Conti, quando vengono convocati dal notaio alla lettura del testamento del loro amico appena defunto.

Nel testamento Carlo Conti chiede loro di portare in fondo un progetto da lui sempre sognato. Realizzare un format TV dedicato alla comicità toscana. I 4 si troveranno di fronte alla necessità di fare dei casting e organizzare il programma televisivo.

Purtroppo incapperanno di fronte ad una marea di svitati!Ecco che la comicità toscana dalle profonde radici di "Aria Fresca" ritorna nelle sale cinematografiche con un film che vede protagonisti gli stessi 4 comici: Gaetano Gennai, che ha scritto la sceneggiatura, Graziano Salvadori, Katia Beni e Niki Giustini nella sua ultima apparizione cinematografica prima della sua scomparsa. Un vero e proprio esperimento cinematografico che tenta di coniugare tre linguaggi apparentemente diversi tra loro: quello del Cinema, della TV e del Reality.

Un classico tipico della commedia italiana degli anni 80, con citazioni che vanno dai Vanzina a Neri Parenti, che si incastra in chiave moderna con il talent contemporaneo, proponendo un vero e proprio programma TV con la partecipazione musicale straordinaria del Maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore musicale del festival di Sanremo e dei programmi di Carlo Cont i.

Il tutto si sposa infine con la parte "reality", con i suoi stralci di verità, che regala al grande schermo i provini reali realizzati durante le riprese del film.

"Realizzare Smile Factor è stata una impresa difficile, – dichiara il regista Igor Biddau–è un film che vede tantissimi personaggi reali alternarsi con i personaggi di finzione, mescola tre linguaggi differenti, Cinema Tv e Reality. Racconta un mondo dove un gruppo di artisti che ha fatto la storia della comicità toscana, si mescola con il sottobosco colorito di chi vorrebbe fare il comico e ambisce a diventare una celebrità dello spettacolo - aggiunge. Tutto questo senza mai prendersi sul serio, avendo il coraggio di scherzare sui propri limiti e – conclude - come nella migliore tradizione della comicità toscana, essere irriverenti e a volte un po' cattivi."

PARTECIPAZIONI - Il film vede le partecipazioni amichevoli di Carlo Conti e Gaetano Gennai, Katia Beni, Niki Giustini, Graziano Salvadori, Massimo Ceccherini, Kagliostro, Cristiano Militello, Sergio Forconi, Leonardo Fiaschi, Marion Venturini, Roberta Catarzi, Ivan Periccioli, Giovanni Bondi, Gemelli Siamesi, Jerry e Gelli, Pino e gli anticorpi.

PRODUZIONE E REGIA - Prodotto da Marco Lanzarini, Co-prodotto da Gianluca Pirazzoli. (Firenze Produzioni e Time srl) Fotografia di Matteo Castelli, Musiche di Pinuccio Pirazzoli, Costumi di Electra Del Gaudio, Montaggio Yure Vuletic, VFX di Maurizio Di Palma, Suono di Saverio Damiani e Lorenzo Cardelli, Camera di Federico Ermini, Aiuto regia Christian Velcich, Regia Igor Biddau.

QUANDO E DOVE - Il debutto è previsto per il 20 aprile a Firenze con l'"Anteprima" presso il Cinema Multisala Marconi alle 20.30 alla presenza in sala del cast del film. Dopo Firenze inizierà un tour per la Toscana. I prossimi appuntamenti giovedi 27 Aprile a Viareggio Cinema Goldoni, martedì 2 maggio Montevarchi Cinema Cine 8, martedi 9 maggio a Pistoia presso Cinema Lux.