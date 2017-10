Siena cinico, Viterbese al tappeto

Ancora una vittoria fuori casa per i bianconeri. Il finale è 1-3

LEGA PRO - SERIE C — Siena ancora primo. La serata di Viterbo è faverovele ai ragazzi di Michele Mignani che mettono in mostra concretezza e cinismo per tre punti che garantiscono, ancora, la vetta della classifica.

Nuovamente tre acuti dei gioielli degli ospiti: capitan Marotta apre le danze, Guberti lo segue e Campagnacci mette il sigillo finale. Un tris micidiale che non lascia spazio ai dubbi. Nel mentre l'acuto di Jeffersono che regala solo false speranze ai padroni di casa.

Sullo sfondo le parole, sul sito ufficiale della società, di piena soddisfazione del mister dei toscani: "la mia richiesta è sempre quella di provare a giocare la palla, anche se siamo sotto pressione. A volte dobbiamo essere più puliti nella gestione della palla nella metà campo avversario. Oggi non aveva senso cedere alle provocazioni, sotto l’aspetto dell’agonismo i ragazzi sono stati eccezionali rispondendo colpo su colpo".

Chiusura su capitan Marotta: "per noi è un giocatore importante, un leader riconosciuto dai compagni, lavora tantissimo per la squadra: penso che non abbia mai espresso tutto il suo potenziale".

Deve migliorare lui e, con lui, tutto il gruppo. I margini di crescita ci sono tutti. Avanti Siena.