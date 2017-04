Siena-Cascia con le uova per i bimbi

200 uova di Pasqua consegnate ieri dai volontari della Misericordia di Siena ai bambini del comune umbro recentemente colpito dal terremoto.

SUCCEDE A SIENA — Un piccolo gesto fatto da grandi uomini e donne per bambini che stanno soffrendo tutti i disagi di un evento implacabile come quello del terremoto.

Si scrive solidarietà, si legge, con semplicità, desiderio di regalare un sorriso: ecco che 200 Uova di Pasqua compiono un viaggio, da Siena verso Cascia, per far felici altrettanti bimbi in attesa. A travestirsi da babbi Natale fuori stagione i volontari della Misericordia di Siena che hanno sfidato il buio e la frescura di un mattino di primavera per mettere in moto i loro mezzi e raggiungere chi li attendeva con ansia. Alunni e maestri hanno dunque apprezzato il lavoro e la programmazione dei volontari delle sezioni della Misericordia di San Miniato e Taverne d'Arbia .

Diciamo la verità, non tanto per la cioccolata quanto per la sorpresa!

fonte Radio Siena TV (radiosienatv.it)