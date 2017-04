Siena: autocisterna si ribalta sulla SR 429 bis

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenute stamattina sulla strada regionale 429 bis, tra Certaldo e Poggibonsi, per il ribaltamento di una autocisterna contenente ipoclorito di sodio (candeggina). L’incidente nello specifico è avvenuto a Badia a Elmi a San Gimignano. Giunti sul posto 5 automezzi VF, il nucleo NBCR (Nucleare , Biologico, Chimico e Radiologico) l’autogru e le squadre provenienti da Siena e Firenze che hanno provveduto a contenere la fuoriuscita della sostanza e a mettere in sicurezza l’area. Il conducente è stato estratto e affidato al 118. La strada è rimasta a lungo chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per la rimozione del mezzo.