Siena attende CiocoSì 2017

Dal 28 marzo al 2 aprile i migliori artigiani cioccolatieri d’Italia in Piazza del Campo. Eventi in città

SUCCEDE A SIENA — Siena attende ansiosa di immergersi in tutto il sapore speciale di CiocoSì 2017: edizione speciale con Emanuele di Biase il miglior pasticciere vegan d’Italia.

Sesta edizione ancora più ricca di eventi: le esibizioni di Tango&Cioccolato, l’Urban Choco Running & Walking, i cooking show delle scuole di cucina e degli chef locali, le sfide a colpi di pralina tra i maestri cioccolatieri, il Choco Barman Show e il Choco Scacchi.

E non solo. Presso la Fabbrica del Cioccolato degustazioni di caffè, vino, birra, grappa e cioccolato, lezioni per adulti e laboratori per bambini. E per le scuole laboratori didattici gratuiti

La grande festa del cioccolato artigianale - promossa dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo è organizzata da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport e Siena C-Way.

“L’arte dei migliori maestri cioccolatieri di tutta Italia torna ad essere protagonista a Siena - ha dichiarato Sonia Pallai, assessore al turismo del Comune di Siena - grazie all’impegno del Comune e delle associazioni di categoria al fianco degli organizzatori, la nostra festa del cioccolato si conferma l’appuntamento più dolce dell’anno. Anche quest’anno regaleremo agli appassionati di cioccolato sei giorni di iniziative che coinvolgeranno ristoratori e associazioni, portando prestigio e benefici alla città”.

LA MOSTRA-MERCATO DEL CIOCCOLATO

Circa 20 produttori provenienti da tutta Italia - dal Piemonte alla Sicilia - per promuovere il vero cioccolato artigianale buono e che fa bene. Dal cioccolato di Modica a quello di Perugia, passando per Torino, Cuneo, Pavia, Modena e Parma con tante eccellenze regionali da scoprire. Praline, tavolette, creme, liquori al cioccolato e le sculture di cioccolato: topolini, coccinelle, fiori e scarpine in cioccolato che si potranno acquistare nella mostra-mercato aperta da martedì dalle 10.00 alle 21.00, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 24.00

PROPOSTA TURISTICA

Per chi viene a visitare la città in occasione della festa del cioccolato, c’è una proposta da non perdere a cura di Siena C-Way: soggiorno 3 giorni 2 notti a partire da 120 euro a persona, pranzo degustazione con piatti tipici toscana in centralissimo ristorante in Piazza del Campo, Citytour guidato e Laboratorio di cioccolato per i bambini durante la manifestazione (Info e prenotazioni: 3480216972 / 3476137678 mail: siena@c-way.it

Per ulteriori informazioni e programma completo

www.enjoysiena.it