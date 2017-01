Sicurezza su Firenze Pisa Livorno: barriere anti inversione

Guard rail dotati di piccole ruote che possono essere sposati all'occorrenza

Per aumentare la sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ed evitare inversioni di marcia da parte dei veicoli "l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze - spiega il consigliere delegato Massimilano Pescini - ha programmato la chiusura dei varchi presenti fra le due carreggiate per l'inserimento di barriere metalliche mobili".

Si tratta di guard-rail dotati di piccole ruote che possono essere sposati all'occorrenza, per esempio in caso di cantieri che impongono un cambio di carreggiata per i veicoli. I guard-rail mobili verranno inseriti nei varchi presenti nella barriera centrale in new-jersey che separano le due carreggiate. Nascono così i "varchi mobili" che saranno realiizzati in numero di 47 su tutta la tratta della Fi-Pi-Li.

I lavori sono iniziati i primi di novembre e finiranno entro febbraio 2017. La spesa complessiva sostenuta dalla Città Metropolitana di Firenze è di 1.500.000 euro (oltre iva al 22%).