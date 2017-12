​Sicurezza stradale: nuovi marciapiedi ed autovelox sulla via Bolognese

Prevista anche la predisposizione per installare due postazioni fisse per la rilevazione della velocità

Un intervento a lungo atteso sulla collina tra il Mugello e Firenze ed un tema del quale si è occupato Nove da Firenze nei mesi scorsi: la realizzazione dei marciapiedi in via Bolognese, per la precisione nel tratto via di San Bartolo e l’abitato di Trespiano rappresentava una lacuna strutturale delicata e strategica a servizio non solo dei residenti ma anche dei frequentatori del cimitero di Firenze.



La giunta nell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il progetto definitivo relativo al miglioramento della sicurezza stradale di via Bolognese con un occhio di riguardo in particolar modo per i pedoni.

“Questo progetto rappresenta un tassello importante dell’impegno dell’Amministrazione nell’ambito della sicurezza stradale – sottolinea l’assessore – in particolar modo per quanto riguarda i pedoni. Ed è anche un intervento atteso da tempo e che ha coinvolto più enti: non è stato facile trovare la soluzione viste le ridotte dimensioni della strada ma siamo soddisfatti del progetto che è stato approvato e che, auspichiamo, potrà vedere l’avvio dei lavori nella prossima estate”.

Verrà realizzato il marciapiede su un lato dove le dimensioni della strada lo consentono, circa l’80% del tratto interessato, mentre nel restante 20% lungo le abitazioni e il cimitero comunale, il percorso pedonale sarà a raso evidenziato e differenziato dalla carreggiata con una diversa pavimentazione in continuità con il marciapiede.



Il progetto dedica particolare attenzione alla segnaletica prevedendo un impianto di segnalazione a raso composto da apparecchi illuminanti di tipo “marker stradali” per fornire una precisa demarcazione del marciapiede/percorso pedonale migliorando così la percezione. Complessivamente saranno 90 dispositivi da installare, a una distanza di 5-6 metri, all’esterno della carreggiata sul marciapiede o sulla banchina e comunque non in corrispondenza del normale transito delle ruote dei veicoli, realizzando un alloggiamento all’interno della pavimentazione. Inoltre per delimitare maggiormente lo spazio pedonale e renderlo più evidente nelle ore notturne saranno inseriti i cosiddetti “occhi di gatto” sul bordo e utilizzate vernici rifrangenti per la striscia di margine della carreggiata.



Sempre nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale, saranno effettuati anche interventi finalizzati alla riduzione della velocità dei veicoli oltre alla già prevista riduzione della sede stradale. Tra questi la realizzazione del trattamento con bande ottiche in entrambi i sensi di marcia, di una segnaletica di margine carreggiata ad alta rifrangenza per migliorare la visibilità degli spazi della strada carrabile. Prevista anche la predisposizione per installare due postazioni fisse per la rilevazione della velocità.

Per questo intervento sono stati stanziati poco meno di 300mila euro.