​Sicurezza stradale, nuovi controlli: veicoli senza assicurazione e revisione

Tra ieri e oggi interventi in zona Novoli e in via Benedetto Marcello. In azione gli agenti dei distaccamenti di Rifredi e Fortezza e dell’Autoreparto

Continuano i controlli della Polizia Municipale mirati alla sicurezza stradale. Tra ieri pomeriggio e stamani gli agenti hanno effettuato verifiche specifiche nella zona di Novoli e via Benedetto Marcello. E ancora un volta gli agenti si sono imbattuti in numerosi veicoli senza assicurazione e revisione. Questa volta si tratta di sei auto e di un ciclomotore; due i conducenti trovati senza patente. Complessivamente sono stati staccati verbali per quasi 15mila euro.

In dettaglio durante i controlli sul territorio effettuati di ieri pomeriggio in zona Novoli, gli agenti del distaccamento di Rifredi hanno trovato due auto in sosta senza assicurazione. Dagli accertamenti sono risultate anche non in regola con la revisione statale. Per le due vetture sono quindi scattate le sanzioni previste (849 euro per la mancanza di assicurazione, 169 per l’assenza di revisione) e il sequestro amministrativo. Un’altra vettura è stata invece multata perché senza targa (85 euro) e perché risultata sottoposta alle cosiddette “ganasce fiscali”, ovvero il provvedimento di fermo previsto in caso di tasse o altri oneri non pagati (sanzione da 777 euro). Gli agenti hanno controllato anche alcuni veicoli in transito, tra cui un ciclomotore condotto da un 38enne peruviano. Dagli accertamenti è emerso che l’assicurazione era scaduta, che la revisione non era stata rinnovata per due volte e che il permesso internazionale di guida era anch’esso scaduto (sanzioni per 849 euro per l’assicurazione e 338 per la doppia revisione mancante). La patente di guida peruviana è stata ritirata perché non convertita dopo un anno dalla residenza in Italia (155 euro di verbale). Fermato e multato anche un conducente 67enne di un’auto risultata non assicurata né revisionata (ancora multe da 849 euro e 169 euro). Nelle maglie dei controlli è finito anche un altro cittadino peruviano di 32 anni alla guida di un motociclo: gli agenti hanno scoperto che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida italiana. E a seguito di ulteriori accertamenti, la pattuglia ha appurato che l’uomo, alla guida dello stesso mezzo sempre senza patente, aveva causato un incidente lo scorso aprile. Gli agenti lo hanno così denunciato per il reato di guida senza patente con recidiva entro i due anni e hanno sottoposto il motociclo a sequestro finalizzato alla confisca.

Questa mattina sempre in zona Novoli, per l’esattezza in viale Guidoni, sono entrati in azione gli agenti dell’Autoreparto. Sul controviale hanno fermato una vecchissima Punto: alla guida un cittadino peruviano di 29 anni, residente a Firenze, che trasportava moglie e figlia. Dai controlli è emerso che l’auto non aveva né assicurazione né revisione (sempre 849 euro e 169 euro). E che l’uomo guidava senza aver mai conseguito la patente (sanzione da 5.000 euro). Non contento, il conducente si è rifiutato di indicare agli agenti un luogo dove lasciare in sosta l’auto nel periodo di sequestro previsto in questi casi. Per questo è scattata l’ulteriore sanzione da 1.835 euro.

Sempre stamani gli agenti del distaccamento della Fortezza sono intervenuti in via Benedetto Marcello. Qui hanno trovato due auto parcheggiate, risultate senza assicurazione. Una delle due aveva anche i vetri sfondati. Dai controlli è emerso che i due veicoli sono di proprietà della stessa persona, un italiano del 1980, che è stato multato (849 per ciascun veicolo).