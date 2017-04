L’intervento rientra nel progetto DAVID, prevede anche il miglioramento dei livelli di sicurezza della piazza

Sicurezza stradale, iniziati i lavori in piazza Edison

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Edison. L’intervento, che rientra nel progetto DAVID, prevede anche il miglioramento dei livelli di sicurezza della piazza. Sarà riorganizzata la viabilità con l’introduzione di un sistema a rotatoria e messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali.

Il progetto (spesa prevista 259mila euro) prevede la realizzazione di una nuova isola centrale al centro della piazza (che ingloberà le piccole isole esistenti) e la realizzazione di una sorta di sistema a circolazione rotatoria: per canalizzare i flussi veicolari ed evitare l’accavallamento delle traiettorie sarà ridotta la larghezza della carreggiata. Nessun cambiamento di collocazione per l’attraversamento pedonale centrale, quello che collega il lato nord della piazza dove si trovano i negozi con l’area verde. Ma per aumentare la sicurezza dell’attraversamento è previsto lo spostamento della fermata del Tpl (dopo l’edicola) su un tratto di marciapiede che sarà allargato ad hoc. Dal lato di viale Volta saranno risagomate le due isole esistenti e verrà realizzata concretamente l’isola spartitraffico finora soltanto disegnata; sul lato di viale Righi sarà modificata l’isola esistente, previsto anche lo spostamento dell’attraversamento pedonale verso piazza Edison che sarò suddiviso in due tratti (con una sorta di isola salvagente all’interno del nuovo spartitraffico); infine all’innesto di via di San Domenico con piazza Edison sarà costruita una piccola isola spartitraffico che aiuterà a convogliare e rallentare i veicoli oltre che a funzionare da isola salvagente per i pedoni lungo l’attraversamento pedonale esistente. Anche in via di San Domenico sarà realizzata una serie di isole salvagente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Previsto inoltre l’allargamento dei marciapiedi esistenti. La conclusione dei lavori è prevista in estate.