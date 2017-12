Sicurezza, Bagno a Ripoli: più agenti e controlli contro i furti in abitazione

Il 19 dicembre assemblea pubblica all'Antella con le forze dell'ordine. Il sindaco Casini. “Interventi precauzionali anche in vista delle festività natalizie”

Più agenti in strada e maggiori controlli lungo la viabilità cittadina: si intensifica l'attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia municipale di Bagno a Ripoli per prevenire e contrastare episodi di criminalità e furti in abitazione. È quanto ha deciso l'amministrazione comunale assieme ai comandanti dei Carabinieri di Grassina e Bagno a Ripoli e della Polizia municipale per rispondere alle segnalazioni di furti o tentate effrazioni pervenute nelle ultime settimane. Interventi precauzionali, resi possibile anche grazie al “decreto Minniti” con cui vengono dati più poteri ai sindaci in materia di sicurezza, che saranno intensificati in vista delle festività natalizie, periodo durante il quale statisticamente certi episodi possono registrare un incremento. Allo studio da parte della Polizia municipale anche ulteriori e specifiche azioni di contrasto.



“Nelle ultime settimane – dice il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – sul nostro territorio si sono verificati circa sette furti in abitazione. Non stiamo vivendo una situazione di emergenza ma non si deve abbassare la guardia. Per questo abbiamo ritenuto opportuno avere più agenti in borghese in servizio, specie durante alcune fasce orarie particolarmente 'sensibili', ed effettuare più controlli a mezzi e automobilisti. Siamo in contatto costante con i comandanti dei Carabinieri delle stazioni di Grassina e di Bagno a Ripoli, Andrea Esposito e Angelo Ventura, e con il comandante della Polizia municipale, Filippo Fusi. E segnaleremo ogni aggiornamento al comandante provinciale De Liso e al prefetto”.



Come già anticipato, inoltre, dai primi mesi del 2018 entreranno in funzione nove nuove telecamere per la videosorveglianza, che renderanno ancora più capillare il presidio delle frazioni. Tra le iniziative messe in campo dall'amministrazione anche un'assemblea pubblica con i cittadini dedicata al tema della sicurezza. L'incontro, a cui parteciperanno la Polizia municipale e il maresciallo dei Carabinieri della stazione di Grassina, si svolgerà martedì 19 dicembre alle 21.15 alla saletta dei soci Coop all'Antella. “Invito tutti a partecipare – aggiunge il sindaco – la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale quando si parla di sicurezza. È importante che la cittadinanza segnali alle autorità competenti ogni episodio di criminalità di cui fosse a conoscenza. Ed è importante che i cittadini conoscano bene alcune basilari norme di comportamento da tenere nel caso dovessero malauguratamente imbattersi in qualche malintenzionato. L'assemblea sarà l'occasione per confrontarsi con le forze dell'ordine anche su questo”.