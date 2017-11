Sicurezza, atti vandalici: appello dei cittadini alla segnalazione

Atti vandalici in aumento, così i cittadini avvisano il vicinato

Non solo Gruppi Facebook e Rubriche Whatsapp, ma anche avvisi cartacei plastificati e lasciati in strada per invitare chiunque a segnalare episodi di vandalismo.



"Scoprire e denunciare gli esecutori" questo l'obiettivo dell'appello rivolto in prima istanza alle forze dell'ordine ed in seconda battuta al vicinato affinché il monitoraggio sia continuo e possa produrre risultati concreti.

Accade nel quartiere 5 a Firenze è l'iniziativa di un gruppo di commercianti e residenti che parte dall'aumento dei casi di vandalismo perpetrati a danno delle autovetture in sosta nella pubblica strada.



"Solo poche ore fa - racconta un residente - sono finito assieme al mio cane su un mucchio di vetri infranti, un'altra auto è stata sfondata e rapinata durante la notte".