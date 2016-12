Sicurezza a Firenze: lunedì il ministro Alfano in Prefettura

Parteciperà in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine conferenza stampa del ministro

Alla presenza del ministro dell’Interno, Angelino Alfano, lunedì 28 novembre si svolgerà in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto sulla sicurezza a Firenze.



Dopo il caso Milano con le richieste avanzate dal sindaco Sala riguardo l'impiego delle forze dell'ordine e dell'esercito nella metropoli lombarda, gli occhi si rivolgono verso il capoluogo toscano per quelle che saranno le decisioni scaturite dal vertice in programma.

All’incontro interverranno il sottosegretario all’Interno Domenico Manzione, il capo di Gabinetto del Ministro prefetto Luciana Lamorgese, il prefetto Alessio Giuffrida, il sindaco Dario Nardella, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, il procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo e i vertici provinciali delle forze dell’ordine: il questore Alberto Intini, il comandate dei Carabinieri Giuseppe De Liso, il comandante della Guardia di Finanza Benedetto Lipari e il comandante del Corpo Forestale dello Stato Luigi Bartolozzi.