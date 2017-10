Sicurezza a Firenze: ecco i nuovi Vigili di quartiere

Il sindaco sottolinea la necessità che questi agenti siano facilmente riconoscibili e familiari ai cittadini

I Vigili di quartiere saranno gli agenti che hanno accettato volontariamente il compito assegnato dal Comandante della Municipale fiorentina di presidiare il territorio entrando in stretto contatto con i cittadini: sarà possibile segnalare loro le problematiche che verranno poi smistate ed indirizzate agli organi competenti comprese le forze dell'ordine.

Si chiamerà Polizia di Comunità ed il sistema sperimentale per il mese di ottobre prevede 37 zone, con 88 security point.

Successivamente sul portale di Palazzo Vecchio e presso i Quartieri saranno disponibili i calendari con le zone, i giorni della settimana e gli orari in cui potersi recare presso i punti informativi presidiati.



Da domani, mercoledì 4 ottobre, i nuovi Vigili di quartiere inizieranno a pattugliare la città per monitorare i problemi del territorio, ascoltare le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti, collaborare con la comunità locale.

Una svolta sul piano della sicurezza urbana fortemente voluta dal Sindaco Nardella e dall'assessore Federico Gianassi ed altrettanto sentita dai presidenti dei 5 Quartieri di Firenze schierati al fianco del Comandante e pronti ad accogliere i punti di informazione nei luoghi da loro stessi segnalati perché più sensibili e frequentati.



Gli agenti stazioneranno per un massimo di due ore presso i punti informativi che saranno man mano allestiti, ma cammineranno anche all'interno del quartiere "Il nostro obiettivo è che arrivino a conoscere perfettamente le strade e le problematiche della zona - ha sottolineato Nardella - e per questo ho chiesto al comandante che per quanto possibile, siano le stesse persone a tornare sulle stesse strade in modo che si possa creare un rapporto stretto con i cittadini che mi piacerebbe arrivassero a chiamare gli agenti per nome".



Un modello fiorentino per la sicurezza urbana che farà scuola, anche se sembra essere in controtendenza rispetto alla gestione virtuale delle segnalazioni, un sistema ibrido nato dal basso attraverso la cittadinanza attiva ed arrivato oramai a viaggiare sulla messaggistica online, soprattutto whatsapp.

L'obiettivo è quello di riportare il pubblico ufficiale sulla strada, tra la gente in carne ossa e fascia distintiva "Per una prevenzione che ci consenta di sensibilizzare prima di tutto sul senso civico - spiega Federico Gianassi - e poi sul rispetto delle regole, perché comunque saranno vigili in servizio, dotati dell'equipaggiamento regolamentare e di palmari, ma anche del libretto delle contravvenzioni".