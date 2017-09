​Si perde consegnando pacchi, fermato agli Uffizi

Ha sbagliato strada finendo nel piazzale degli Uffizi

Doveva consegnare della merce e aveva preso un’auto a noleggio per spostarsi in città ma ha sbagliato strada finendo nel piazzale degli Uffizi. Qui è stato fermato dai Carabinieri e dai militari presenti in loco nell’ambito dei controlli sul territorio e multato dalla Polizia Municipale.



È accaduto questa mattina. L’uomo, un italiano nato in Germania, secondo quanto ha raccontato alle forze di polizia, si è perso nel corso di un giro di consegna di alcuni pacchi finendo nel piazzale degli Uffizi.



Immediati i controlli sul racconto dell’uomo e sulla merce, risultatati ambedue in regola. Per il conducente è scattata la multa per transito non autorizzato in area pedonale.