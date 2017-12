Si è aperta Food and Wine in progress

Alla stazione Leopolda di Firenze la prima giornata

Alle 10.15 ha avuto luogo il lancio dell'evento da parte del presidente del consiglio regionale Eugenio Giani: "E' un grande successo questa manifestazione, che sta crescendo di anno in anno, in coincidenza con il mio mandato consiliare" ha scherzato Giani. Con lui al taglio del nastro Luca Sani, Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Osvaldo Baroncelli, presidente regionale AIS Toscana, Roberto Lodovichi, presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, Roberta Casini, Sindaco di Lucignano.

Non solo vino e cibo, ma anche emozionalità, sensazioni e percezioni che il territorio dove un prodotto nasce riesce a produrre, Food and Wine in Progress intende raccontare storie ed emozioni è uno dei temi che caratterizzeranno l’edizione 2017. Cresciuta in termini di consenso e di partecipazione, la manifestazione promossa dall’Unione regionale cuochi toscani e dall’Associazione Italiana Sommelier Toscana, punta anche su quello che vino, olio e cibo riescono a raccontare, delle loro caratteristiche dovute alla terra e al sapere dell’uomo.