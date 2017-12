Shopping sul web a Natale: giocattoli, prezzi e non solo

Aduc ospite a Mi Manda Rai Tre, martedì 19 dicembre a partire dalle 10

Nel periodo invernale, e a ridosso delle feste in particolare, gli acquisti online sono la salvezza di molti ritardatari e consentono a chiunque di comprare oggetti di ogni prezzo o tipologia con semplicità e comodità di pagamento e, spesso, consegna rapida.

I costi di spedizione sono facilmente ammortizzabili visto che le holding transnazionali più famose sono in grado di fare spedizioni a costi bassissimi o addirittura gratuiti da una parte all'altra del mondo, ma è sui prezzi dei giocattoli per bambini che Aduc invita a porre l'attenzione.



"Il tema della sicurezza è particolarmente delicato - spiega Vincenzo Donvito - la sicurezza non può essere sottovalutata, soprattutto perché non è detto che le norme di sicurezza europee siano tali anche per giocattoli che vengono da Paesi che non brillano per la sicurezza dei consumatori, ma che sono sempre più punti di riferimento per i loro bassi prezzi di vendita. Di questo se ne parla domani 19 dicembre dalle ore 10 alla trasmissione tv Mi Manda Rai Tre, condotta da Salvo Sottile. In studio, per Aduc, ci sarà l’avvocatessa Laura Cecchini. Come evitare le fregature e i pericoli per la sicurezza dei bambini e delle nostre tasche, come e cosa fare quando la fregatura l’abbiamo presa, è sufficiente la normativa europea e quali strumenti di difesa abbiamo? A queste ed altre domande cercheremo di dare risposta" annuncia il presidente Donvito.