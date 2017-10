Shop online per il Brand toscano di abbigliamento per bambini

Sarabanda lancia il nuovo e-commerce

Dopo aver lanciato a Marzo 2017 il nuovo e-commerce iDO, parte un altro progetto innovativo di Miniconf, che da Ottobre presenterà l’e-commerce Sarabanda per la stagione FW 2017/18. Il sito sarà una vetrina virtuale completa di tutti i prodotti Sarabanda e Minibanda.

Il web oggi è uno strumento indispensabile di comunicazione e relazione con il consumatore finale che Miniconf vuole utilizzare non solo ed esclusivamente come un canale di vendita ma come mezzo per rafforzare la multicanalità.

L’e-commerce darà la possibilità al consumatore di comprare e affidarsi a un prodotto che già conosce, facendosi spedire la merce a casa oppure nel proprio punto vendita di fiducia, grazie al click & collect, funzione che consente di “ordinare online e ritirare gratuitamente in negozio”. Il cliente potrà quindi recarsi in store, sia negozi monomarca Sarabanda che multibrand aderenti al progetto, per ritirare il suo ordine ed eventualmente aggiungere altri articoli al proprio acquisto. L’obiettivo principale del progetto è aumentare i passaggi nei punti vendita, migliorare il dialogo con il consumatore finale e fidelizzarlo con servizi di valore.

Oltre al lancio dell’e-commerce, Sarabanda proporrà un restyling completo del Blog dove attualmente intervengono, con articoli dedicati a moda, lifestyle e beauty, famose mamme blogger tra cui Ilaria Di Vaio di Crumbs of Life e Federica Piccinini di Sweet as a Candy.

Un'altra importante novità del nuovo e-shop sarà l'area dedicata Sarabanda Club, una sezione "premium" riservata ai clienti in possesso della fidelity card Sarabanda o del codice Sarabanda Club, codice dato ai clienti dai negozi multibrand aderenti al progetto.









Miniconf SpA è un’azienda specializzata nell’abbigliamento bambino, fondata nel 1973 ad Ortignano Raggiolo in provincia di Arezzo da Giovanni Basagni, Cavaliere del Lavoro e attuale Presidente e Direttore Generale. In più di quarant’anni anni di attività, l’azienda casentinese è cresciuta mantenendosi sempre coerente con l’obiettivo di compendiare in modo virtuoso le esigenze del business e la dimensione etica, l’attenzione al consumatore e la tutela dell’ambiente, per cui ha ottenuto da oltre 10 anni la certificazione internazionale ISO 14001 che ne riconosce l’impegno e le strategie. Nel portfolio Miniconf sono 50 i monomarca in Italia, circa 70 negozi e shop in shop all'estero. Quasi 1700 i multibrand serviti in Italia, con il marchio Sarabanda e il marchio iDO. L'azienda ha archiviato il 2016 con un fatturato che si attesta attorno ai 76,7 milioni di euro; la quota export ha raggiunto il 16%.