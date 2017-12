Sguardo al futuro per l’agricoltura italiana: evento ai Georgofili

Appuntamento lunedì 11 dicembre, ore 17, a Firenze, per il 40° della Confederazione Cia

Le radici, i valori, le tradizioni, ben piantati in terra. Lo sguardo, rivolto al futuro. In occasione dei quaranta anni dalla nascita della Confederazione, la Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, promuove un incontro dal titolo “Sguardo al futuro” per ripercorrere l’evoluzione dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano dal 1977 ad oggi. L’appuntamento è per lunedì 11 dicembre (ore 17) all’Accademia dei Georgofili – Logge Uffizi Corti, a Firenze.

Il programma prenderà il via con l’apertura dei lavori a cura di Luca Brunelli, presidente Cia Agricoltori Italiani Toscana; quindi i saluti di Giampiero Maracchi, presidente Accademia dei Georgofili. Gli interventi – moderati da Giordano Pascucci, direttore Cia Agricoltori Italiani Toscana – vedranno Pietro Piccarolo, Università di Torino, vicepresidente Accademia dei Georgofili, “Evoluzione dei processi produttivi e innovazione nell’agricoltura e nell’agroindustria”; Vasco Boatto, Università di Padova “Lo sviluppo dell’agricoltura italiana tra vecchie e nuove sfide”; Dino Scanavino, presidente Cia Agricoltori Italiani “Nel cambiamento innovare la rappresentanza agricola”. Al termine (19.15) aperitivo toscano.