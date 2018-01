Sgomberato alloggio occupato abusivamente alle Piagge

Da inizio anno è il secondo intervento: una decina di giorni fa intervento su un appartamento all’Isolotto

Continua l’azione dell’Amministrazione comunale per il recupero degli alloggi Erp occupati. Ieri la Polizia Municipale è intervenuta alle Piagge liberando un alloggio occupato abusivamente da una giovane coppia con i loro cinque figli. Questi erano entrati nonostante finestre fossero state chiuse e all’ingresso fosse stata montata una porta blindata. L’operazione si è svolta senza problemi e la coppia è stata denunciata per occupazione abusiva.

L’intervento di ieri fa seguito a quello di una decina di giorni fa all’Isolotto. In questo caso si trattava di un alloggio occupato senza titolo dai nipoti dell’assegnataria dopo il suo decesso. Anche in questo caso i due fratelli non hanno posto alcuna resistenza, e, dopo aver preso qualche vestito, hanno liberato l’appartamento. La porta dell’alloggio è stata sostituita con un nuovo portoncino blindato.