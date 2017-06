Sex: i 13 anni dell’Excelsior

I personaggi e degli eventi ospitati nel locale per la festa

Firenze, 9 giugno 2017– Dalle telecamere di Lucignolo al documentario di D’Onofrio, dal compleanno di Rocco Siffredi alla mostra artistica su Moana Pozzi. Tutti hanno parlato di lui e da qui sono passati i personaggi più famosi del mondo a luci rosse: ora è tempo di stappare lo champagne per festeggiare un successo che dura ininterrotto dal 2004 di quello che è considerato il Moulin Rouge toscano. Domani, sabato 10 giugno, è la data scelta per celebrare il 13° compleanno del Sexy Disco Excelsior con una grande festa.

Tredici anni di storia costellata di nomi e momenti che fanno del club alla periferia di Firenze un locale unico nel suo genere tanto che, nel 2015 il regista Alberto D'Onofrio ne ha realizzato un documentario, tuttora trasmesso su Cielo, canale tv di Sky. L’Excelsior è stato scelto da Rocco Siffredi per festeggiare il suo 50° compleanno, mentre Tinto Brass ha ritirato qui un premio alla carriera. Proprio all'interno dell'Excelsior è stato girato un documentario su Brass, presentato poi al festival di Venezia e andato in onda su Sky. Sul palco poi, dell'Excelsior si sono esibite le pornostar più famose, da Ilona Staller a Eva Henger, da Selen a Brigitta B., passando per Tera Patrick, Aletta Ocean e tante altre icone del mondo a luci rosse.

Uno spazio che va oltre lo spettacolo, basta dare un’occhiata alla sezione “eventi speciali”della gallery sul sito. L’Excelsior è stato l’unico locale ad aver ospitato una mostra che raccoglieva foto artistiche inedite di Moana Pozzialla quale hanno partecipato anche Riccardo Schicchi e il marito di Moana, Antonio Di Ciesco. Il locale è stato protagonista di una puntata del programma di Deejay Tv presentato dalla ex Iena Laura Gauthier, e da qui sono passate le telecamere di Studio Aperto e Lucignolo (Italia 1), "E la chiamano estate" (Rai 1), "Enigma" di Corrado Augias (Rai 3). È stato inoltre usato come set per i film "10 ragazze" con Alessandro Paci e "Vita da paparazzi" di Pierfrancesco Pingitore.

Il programma della serata

Per l’occasione si esibiranno tre pornostar, oltre alle 50 bellissime ragazze sempre presenti nel locale: Shayanna, Vittoria Vinci e Sofia Cucci. Grande assente Malena “La Pugliese” che, come spiega anche nel video pubblicato sulla pagina Facebook del locale, ha dovuto rinunciare alla serata per impegni televisivi. Il locale aprirà alle 21 per la cena al ristorante erotico con le sexy cameriere, mentre dalle 22 sarà aperto a tutti. Alle 22.45 inizierà la lap dance con le 50 bellissime ragazze dell'Excelsior. Alle 00.30 si esibirà la bellissima Shayanna, alle 01.30 Vittoria Vinci, alle 2.30 Sofia Cucci.