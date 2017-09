Settimana europea dello sport in Santa Croce

Sabato in piazza una pista di atletica e tanti corner per cimentarsi con le diverse discipline. Domenica 1 ottobre l’Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 al Parco delle Cascine

Una grande giornata in piazza Santa Croce per chiudere la Settimana europea dello sport a Firenze con prove ed esibizioni aperte a tutti. Sabato 30 settembre dalle 11 alle 13 appuntamento in piazza Santa Croce per fare attività fisica all’aria aperta e cimentarsi con le diverse discipline ‘in mostra’. All’iniziativa saranno presenti il ministro per lo Sport Luca Lotti e l’assessore allo Sport Andrea Vannucci. La parte centrale della piazza sarà dedicata all’atletica, con l’allestimento di una pista a quattro corsie; mentre ai lati della pista saranno collocati i ‘corner’ dei diversi sport proposti dalle società fiorentine. “Una grande giornata di sport che collega Firenze al resto d’Europa per celebrare l’importanza del fare attività fisica e sportiva in piazza – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci - Un altro modo per coinvolgere le realtà del territorio, le famiglie e i bambini al termine di un mese importante per lo sport in città, animato dalle feste dello sport nei quartieri. L’invito è quello a partecipare numerosi per vivere insieme una bella giornata di sport”. Le società sportive interessate a partecipare per ‘presentare’ la propria disciplina possono inviare una email entro giovedì 28 settembre all’indirizzo: sport.manifestazioni@comune.fi.it.

L’Herbalife24 Active Tour è fatto di appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea specifica per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che offre prodotti nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero. Il 1 ottobre arriva a Firenze per l’ultima tappa del City Park Edition, nella splendida location del Parco delle Cascine presso il “Prato del Quercione” (Piazzale delle Cascine). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana per gli integratori sportivi, dai Giochi Olimpici di Rio fino alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di prodotto. Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per bambini e adulti di provare numerosissimi sport: dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al fit soccer, passando per coreo training, athletic body condition e mobility-postural & stretch. Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando diverse discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI.