Servizio civile nelle Misericordie: ecco i posti disponibili in Toscana

Il bando regionale scade alla mezzanotte tra venerdi 27 e sabato 28

Scade il 27 Ottobre a mezzanotte il termine per presentare la domanda per svolgere il servizio civile regionale in Toscana. Lo ricorda la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana che ha 130 posti disponibili per il servizio civile su 85 sedi in tutta la regione.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età (quindi chi non https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Al sito si può accedere o con la propria carta sanitaria elettronica munita di apposito PIN (tramite un lettore di smart card) oppure senza carta sanitaria, seguendo le istruzioni fornite sul sito stesso.